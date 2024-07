Newell's: "Me voy conforme, el equipo se brindó siempre", dijo el Gallego Méndez

Por su parte, el arquero Ramiro Macagno se refirió del tanto de San Lorenzo en la última parte del partido. “Estoy un poco caliente y tengo mucha bronca porque no pude reaccionar, la pelota no la veo nunca y me sorprendió, me pasó cerca, salió muy rápido. Como había arrancado el partido, los primeros minutos éramos justos ganadores y el dominio era nuestro. Después a lo mejor nos faltó otra vez mantener el juego, la presión o intentar un poco más y San Lorenzo se nos vino con todo, tiró muchos centros y en la última pudo lograr la igualdad. Fue una jugada desafortunada”, dijo el uno rojinegro.