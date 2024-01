Newell's: Larriera pone de titular a Banega y Ramírez va al banco

Newell's ya tiene las habilitaciones que esperaba su DT Mauricio Larriera, que pondrá en el 11 inicial a Ever Banega y dispuso que Juan Ignacio Ramírez sea suplente.

Colo Ramírez y Ever Banega, las dos últimas adquisiciones podrán estar hoy en el Alfredo Terrera.

(Santiago del Estero, enviado especial)- Newell's, dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera, contará para enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero con la presencia de Franco Díaz, ex volante de Platense, como mediocampista central, y además la inclusión del experimentado mediocampista Ever Banega y del delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, quienes se sumaron en los últimos días al plantel profesional y viajaron con la delegación, pero aún no tenían la habilitación para firmar planilla oficial por lo que eran duda hasta que se confirmó que se había realizado el trámite administrativo.