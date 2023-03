>> Leer más: La lepra visita al pincha

Pablo Pérez había hecho historia. Fue el último mediocampista leproso en convertir tres goles en un mismo partido, y desde allí Newell’s disputó 605 encuentros en estos casi 16 años y solamente tres delanteros anotaron un hat trick: Cristian Nuñez, en el 3-0 ante Chacarita (L), en el Clausura 2010; Maximiliano Rodríguez, en el 5-2 frente a Sansinena de General Cerri (N), en 2016, en la Copa Argentina; e Ignacio Scocco, en el 3-0 contra Vélez (L), en 2017.

Al día siguiente, en una extenso reportaje que le hizo Ovación, confesó: “Hasta mis vecinos hinchas de Central me felicitaron. Algunos me dijeron que gritaron mis goles. No sé si creerles o no, aunque son amigos de la infancia. Mi viejo tampoco cree que haya convertido tres goles en un partido. Me dijo que recién podrá disfrutarlos cuando vea el partido de nuevo ya que lo grabó para convencerse”.

“Ni en sueños”

“Pasaron varias horas y todavía no caí. No puedo creer cómo jugué. Es una sensación muy fuerte aparecer en todos los diarios y que la gente hable de uno aunque sea por un día. Ni en los sueños imaginaba una actuación así”, agregó PP8 hace 16 años.

Es posible que tampoco haya imaginado todo lo que vendría después en su carrera, entre otras cosas un título con Newell’s. Esa noche de los tres goles, los debe atesorar como uno de los recuerdos más lindos.

La capacidad de resolución de aquel primer gol ante el pincha tuvo la cuota de calidad que lo distinguió en sus casi 16 años de trayectoria. “La pelota me quedó atrás y tenía dos opciones: dejarla pasar o pararla. Se me ocurrió tirar el taco y por suerte me salió. Fue un lindo gol”, dijo. En aquel cotejo, el DT era Pablo Marini y entre sus compañeros estaba uno que lo es en el plantel actual: Leonel Vangioni.

La formación rojinegra de ese día fue: Justo Villar; Germán Ré (74’ Héctor Gaitán), Gastón Aguirre, Nicolás Spolli y Leonel Vangioni; Claudio Husain y Ariel Zapata; Pablo Pérez (89’ Matías Miramontes), Mauro Cejas y Adrián Peralta (82’ Lucas Scaglia); Oscar Cardozo. Quedaron en el banco de suplentes: Nahuel Guzmán, Lautaro Formica, Leandro Torres y Pablo Vranjicán.

Promedio de 6 goles por partido

Las visitas de Newell’s a Estudiantes a comienzos del siglo 21 parecían partidos de metegol. En los 7 partidos que jugaron entre 2002 y 2008 en La Plata o en Quilmes, donde el pincha también hizo de local, se convirtieron 41 goles (un promedio de casi 6 tantos por partido).

En el Clausura 2002 igualaron 3 a 3 (Elvio Martínez, Fernando Crosa y Leonardo Ponzio los goles rojinegros), resultado que repitieron en el Apertura 2002 (Mauro Rosales 2 y Sebastián Domínguez).

Luego Newell’s sufrió tres derrotas seguidas: en el Apertura 2003, 4 a 2 (Julián Vásquez 2), en el Clausura 2005, 3 a 2 (Ignacio Scocco y Julián Maidana) y en el Clausura 2006, 2 a 1 (Gastón Aguirre).

En el Clausura 2007 igualaron 4 a 4, con los tres tantos de PP8 y Mauro Cejas

Esta racha de partidos con una parva de goles finalizó en el Clausura 2008 con el triunfo 5 a 2 de Estudiantes ante Newell’s (Santiago Salcedo y Matías Donnet, de tiro libre).