Newell's informó que tiene el "sí" de Ever Banega, que retornaría al Parque

El presidente de Newell's, Ignacio Astore, expresó que Ever Banega le dio el "sí" para regresar y que espera resolver todo el fin de semana.

Ever Banega, con la camiseta de su club en Arabia Saudira. Ignacio Astore ilusionó a todos los hinchas de Newell's con el retorno del volante.

Ever Banega tiene allanado el camino a Newell's y si todo transcurre como lo señaló el presidente rojinegro, Ignacio Astore , regresará al parque Independencia para transformarse sin dudas en el refuerzo más importante, más allá de los que lleguen después. "Ya le dio el sí a Newell's", expresó con contundencia el mandamás leproso y la ilusión del retorno esta cada vez más cerca.

No es la primera vez que Astore fue en busca de Banega , quien desde 2020 está jugando en Al-Shabab de Arabia Saudita y tiene contrato hasta mitad de año. Pero el volante, de 35 años, hace rato que dio indicios de querer volver a la Argentina y las dos posibilidades fueron Boca, adonde debutó de la mano de Miguel Angel Russo, y Newell's, club del que es hincha y en donde jugó seis meses en 2014.

"La llegada de Banega está muy encaminada, faltan algunos pequeños detalles, los abogados están confeccionando el contrato y una vez que se den todos los parámetros, vamos a concretar la operación, pero todavía no está terminada . Ya nos pusimos de acuerdo en los números, las condiciones y las formas, solo tienen que terminar de confeccionar los contratos los abogados. Una vez eso, se firman" , dijo Astore en el programa de la tarde del jueves de TyC Sports.

"Éver es un jugador de la institución, ya en alguna otra oportunidad lo hemos buscado y no hemos tenido suerte por los contratos que él tenía. Lo llamamos hace un par de meses y se dieron las cosas para que pueda regresar, y ojalá que terminemos como quiere toda la gente, que esté en nuestra institución. Viene muy bien encaminada pero hasta que no rubriquen los contratos, yo no lo doy por hecho", señaló.

"Hay unos papeles que se tienen que enviar al club de él en Arabia Saudita, pero creo que antes del fin de semana tiene que estar terminada, en las próximas 48 horas. A nosotros Banega nos dio el sí, ya hablé yo, el gerente deportivo, el vicepresidente primero. La palabra ya está dada. Hace media hora hablé con su representante. No creo que venga solo por dinero el jugador, porque a veces uno no puede competir con otros clubes. La oferta que se le hizo para nosotros es válida y él la aceptó", confirmó sin dejar lugar a segundas lecturas.

En la mañana del jueves, el propio Astore ya había adelantado en una radio uruguaya que las conversaciones con Banega venían bien y por la tarde dio un paso más importante al afirmar que tiene el "sí" del jugador. Su regreso, ahora sí, parece inminente.