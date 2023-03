Gabriel Heinze ganó el duelo táctico y estratégico en la mejor actuación de Newell's

Gabriel Heinze se llevó una buena parte del mérito por el triunfo alcanzado por Newell’s sobre San Lorenzo en la noche del lunes. El entrenador supo de qué manera vulnerar a un equipo que visitó el Coloso con el deseo de recuperar la punta y que debió volverse resignado. Otra de sus virtudes fue que los futbolistas ejecutaron el plan con pocas fisuras, de a ratos con un dominio abrumador que desdibujó al ciclón y que no le dio oportunidad de reacción.

image (32).png Cristian Ferreira pisa la pelota ante Rafael Pérez. El volante de Newell's gambeteó y generó juego. Virginia Benedetto / La Capital

Mayor y mejor posesión

Newell’s le dejó tocar poco la pelota a San Lorenzo. Contrarrestó así el poder ofensivo del rival, quitándole opciones para manejarla. La posesión, tal cual acostumbra en cada partido, perteneció al conjunto de Heinze. Fue de 63 contra 37 por ciento. Pero no solo que la tuvo más sino mejor que en anteriores oportunidades. En esa circulación prolija y punzante, construyó la victoria.

Desde la salida con pelota al pie de Willer Ditta, la distribución de Juan Sforza, los toques cortos de Iván Gómez, y la pisada y gambeta de Cristian Ferreira, el equipo avanzó con decisión y seguridad, encontrando los sitios por donde atacar, por lo general por los extremos.

Ferreira y Sforza sacaron a relucir la buena pegada que tienen para meter habilitaciones con envíos largos, hacia dentro del área o a las bandas.

Con semejante dominio del esférico, el conjunto de Heinze no necesitó tanto exigirse en la recuperación, a tal punto que totalizó apenas 6 contra 27 del ciclón, según el sitio de estadísticas Data Factory.

La mejor defensa de Newell’s fue tenerla mayor tiempo, y ocupar bien los espacios cuando la perdía.

image (33).png Iván Gómez es versátil y en la victoria de Newell's empezó de mediocampista y finalizó de lateral-volante. Virgina Benedetto / La Capital

Funcionales a cambios de sistemas

El dibujo táctico habitual de Newell’s, el 4-3-3, prevaleció por sobre el 3-4-3 que le opuso San Lorenzo. Con ese esquema, Newell’s fue ambicioso, incisivo y amplio dominador. La cautela que le opuso el ciclón no contuvo la voracidad rojinegra. Y en ventaja en el marcador, Heinze paró tres zagueros, con el ingreso desde el banco de Gustavo Velázquez, complementados con los laterales-volantes, en ese momento del partido Iván Gómez y Bruno Pittón.

Toda táctica puede ser considerada conveniente, pero para demostrarlo en la cancha necesita de buenos intérpretes. Y Newell’s los tuvo. Aprovechó la floja labor defensiva de los laterales-volantes del ciclón. Además le manejó el medio, donde la Roca Sánchez defeccionó y Martegani, por características, no lo acompañaba para la contención. Cuando Jalil Elías se corrió hacia el centro, la visita logró algo de mayor equilibrio.

A partir del gol de Recalde, Heinze sacó a Ferreira para que Velázquez integre una línea de tres en el fondo junto a Ditta y Mansilla. Newell’s se posicionó de otra manera, pero igual siguió siendo compacto y seguro.

image (34).png Jorge Recalde encabeza un ataque frente a Gattoni. El nueve de Newell's volvió a convertir. Virginia Benedetto / La Capital

Recursos ofensivos y gol de Recalde

Hubo una mejoría en el aspecto ofensivo. En el empate contra Colón creció en ese rubro, y la evolución siguió frente al ciclón. Newell’s encontró las variantes para filtrarse en la defensa del conjunto de Insúa, atacando por los costados o por adentro.

Newell’s tuvo a maltraer a los laterales-volantes Jalil Elías (luego Gonzalo Luján) y, en especial, a Malcom Braida, que sufrió las gambetas y juegos de cintura de Brian Aguirre. El juvenil fue temible por derecha. En menor medida Ramiro Sordo por el otro costado, más allá de que intentó. Mejor le fue a Jeremías Pérez Tica los minutos que jugó. Su centro culminó con el gol de Jorge Recalde.

Justamente, el paraguayo convirtió otra vez, por segundo partido seguido. Es lo que se espera de él, aunque se trate de un mediapunta devenido a nueve.

No fue casual que uno de los sectores por dónde más atacó la lepra fue a espaldas de Rafael Pérez. Hacia ese sector fueron pelotas enviadas por Ditta, Sforza, Ferreira para la aparición de un compañero.

Cuando se le dificultó pisar el área, probó desde afuera, con tiros de Sforza y Sordo. Fue otra de las variantes que utilizó.

image (36).png Pérez Tica, que debutó en Newell's, acaba de servir el centro para el gol de Recalde y se emocionó. Sforza se acercó para felicitarlo.

Cambios que sirvieron

Los cambios que introdujo Heinze desde el banco en el segundo tiempo recompusieron el funcionamiento del equipo. Fue fundamental la aparición de Jeremías Pérez Tica, sin desmerecer lo que produjo Pablo Pérez y, en el final, Gustavo Velázquez y Lisandro Montenegro.

Sordo se repetía en los intentos por desbordar, sin conseguirlo, y fue reemplazado por Pérez Tica, goleador de la reserva de la temporada pasada, al que el DT venía probando para jugar por afuera.

El debut de Pérez Tica, de 19 años, fue auspicioso. Sacó un centro medido para que Recalde la empuje al gol, mostró firmeza para sostener la pelota con la marca encima y hasta colaboró en el retroceso.

La misión que le encomendó el DT a Pablo Pérez, sustituto de Mosquera, fue pararse en el medio y aportar en la distribución. Lo más valioso fue su experiencia para manejar los tiempos, según las circunstancias del partido, y hasta para cortar el juego del rival con faltas.

En relación a Velázquez, ingresó en el cierre del partido, por Ferreira, para armar una línea de tres zagueros, con el resultado ya a favor de su equipo. Despejó una de cabeza, que es su fuerte. En tanto Lisandro Montenegro, casi sin tiempo, entró por Aguirre y encabezó una contra con rapidez y buen traslado.

image (38).png Facundo Mansilla jugó con entereza en Newell's pese a empezar dubitativo. Virginia Benedetto / La Capital

Convicción y entereza

La personalidad y el convencimiento de lo que hay que hacer es una característica del plantel de Newell’s. Los futbolistas tienen en claro cómo jugar y no renuncian a ello, aunque no les salga y hasta haya algún que otro reproche desde la tribuna. Frente a San Lorenzo no se desesperó y fue paciente, tocando en su propio campo, hasta buscar acelerar en ataque con un fútbol vertical.

Ni el inconveniente de aproximarse con riesgo al arco de Agustín Batalla durante el segundo tiempo alteró la postura rojinegra. Intentó jugarla con criterio, sin desesperarse, aunque los minutos transcurrían y el marcador se mantenía en cero por cada lado.

Un caso concreto de un futbolista que se sostiene con entereza es Facundo Mansilla. Comenzó el partido con un par de desaciertos riesgosos, pero se recompuso y defendió con decisión y firmeza, animándose incluso a salir jugando.

Hasta Sordo, que no tuvo un buen partido, siguió buscando desequilibrar hasta ser sustituido.