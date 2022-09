Newell's: Gustavo Munúa se sumó a la lista de candidatos para dirigir en el Parque

El ex arquero uruguayo Gustavo Munúa se sumó a la lista de candidatos que figura en la lista de la dirigencia leprosa.

El nuevo entrenador de Newell's aún está en veremos, aunque hay contactos con diferentes nombres con el fin de conseguir el indicado. Desde la partida de Javier Sanguinetti un sinnúmero de nombres sonaron, algunos estuvieron a nada de asumir y otros quedaron en la nada. Pero en esa menuda tarea que lleva adelante la dirigencia ahora apareció el nombre de Gustavo Munúa, DT de Unión con contrato hasta fin de año. Claro que no es el único, pero sí fue contactado en las últimas horas por un allegado a la entidad leprosa.

La premura por conseguir el técnico se detuvo por la seguidilla de buenos resultados que calmaron la ansiedad, aunque ahora el tema volvió a escena tras la caída del fin de semana. También la CD pretende tomarse el tiempo necesario para no equivocarse en la elección y, además, porque varios de los apuntados están trabajando. Otra cuestión a atender y que lo ideal para los directivos sería llegar al final del torneo con el cuerpo técnico interino para luego cerrar la llegada del nuevo DT.

Muchas veces todo depende del resultado y la "presión" de la gente, algo que no debería incidir a la hora de la toma de decisiones. Pero el fútbol tiene estos vaivenes y Newell's está inmerso en esa situación.

"Un tema que nos ocupa es la búsqueda del técnico. Hay que ser respetuosos en esta cuestión. Tenemos que buscar aquel DT que más afinidad tenga con la historia institucional. Que sea el más saludable desde lo deportivo y del paladar del socio", avisó días atrás el presidente leproso, Ignacio Astore, sobre una tarea que no resulta sencilla. Menos aún conseguir un nombre con pasado en el club. De hecho, varios de los apellidos que circulan no tienen mucho que ver con la lepra, al menos desde lo afectivo o con pasado.

Quedó en claro que el apuntado fue Sebastián Beccacece, pero nuevamente dijo "no" y Newell's se quedó sin el nombre elegido. Por algo surgieron apellidos como el de Alexander "Cacique" Medina (Vélez) y el de Munúa.

Precisamente el DT de Unión fue contactado por Fabián Basualdo, según trascendió en medios de la capital provincial. El entrenador tiene contrato hasta fin de año y tiene pensado respetarlo. Por lo tanto, si resultara el elegido sería para la próxima temporada.

En la nómina de técnicos apuntados figuran Martín Palermo, Roberto Sensini y Aldo Duscher, entre otros. ¿Abel Balbo? El ex delantero de Newell's inició su carrera en Central Córdoba de Santiago del Estero y generó una buen impresión por su trabajo, a tal punto que Estudiantes lo tendría en la mira. "Nadie habló conmigo. Y yo no voy a hablar con nadie hasta que termine mi contrato con Central Córdoba", declaró el ex atacante.

Leer más: Ignacio Astore pidió "tranquilidad" y avisó que buscará un DT que tenga afinidad con la historia de Newell's

Newell's hoy tiene en vista el partido del sábado ante Independiente, pero la dirigencia tiene el pensamiento puesto en el futuro entrenador. Necesita tiempo y cuando faltan siete fechas para el final del torneo la idea sería cerrarlo con el cuerpo técnico actual. Y después sí tener todos los nombres apuntados para elegir. Pero en el fútbol todo es "día a día".