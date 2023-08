Gabriel Heinze: "Estoy ilusionado por lo que se hizo"

Tuvimos una semana que no fue normal. Los primeros tres días hicimos hincapié un poco en el tema físico. Después tuvimos un día libre, y luego nos metimos en el plan del partido, porque no contamos con mucho tiempo para trabajar muchas cosas.

El análisis, para poder expresarlo y explicarlo, llevaría tiempo. Tendría que explicarte muchísimas cosas. Tengo en la cabeza todo lo que hemos hecho. Estoy ilusionado por lo que se hizo, para ver si podemos seguir insistiendo con eso. Sabemos muy bien lo que fueron estos meses. Nos va a servir lo que hemos hecho este último campeonato para tratar de estar mejor.

- Mosquera posiblemente sea convocado a la selección Colombia y Méndez cada vez que ingresó lo hizo bien, ¿por qué quisiste traer otro lateral derecho?

Augusto (Schott) es un jugador joven que le ha gustado a la secretaría técnica (Pablo Guiñazú), y ellos han decidido un jugador en ese puesto. Nada más. Por el momento no tengo otra explicación más para darte.

- Con respecto a los refuerzos que llegaron, ¿ya los analizás como una posibilidad para esta primera fecha?

Ignacio (Schor) y Augusto (Schott), al conocer nuestro fútbol, están más cerca de poder estar. Están entrenando normal, porque ya lo venían haciendo, y posiblemente los tenga en consideración. Y Carlos (Ordóñez), por el hecho de cambiar de país, costumbre y fútbol, creo que es el que más necesita tiempo, y en especial tiempo de trabajo.

- ¿Estás impaciente porque llegue algún otro futbolista?, ¿puede ser un delantero, un cinco?

Me encantaría tenerlos. Ya he dicho las posiciones que creemos necesarias para ayudar a este equipo. Después de eso se encarga la secretaría técnica, con Pablo (Guiñazú), con todos, en conexión con nosotros. Si me preguntás como entrenador, me gustaría tenerlos ya, pero sabemos que las cosas no están fácil. Hay negociaciones, la actualidad del país, del club. Lo único que se debe hacer es trabajar y buscar las mejores opciones.

- Muchas veces después de los partidos destacabas la actitud, la agresividad y la intensidad del equipo. ¿Hay algunas otras cuestiones que te gustaría remarcarlas ahora después de cada encuentro de la Copa de la Liga?

El juego, la forma de llegar, el crecimiento de mucho de los jugadores. Pero lo digo siempre. Posiblemente eso que vos mencionaste lo digo por una cuestión personal, porque toda mi vida fue así, de sacrificio. Pero muchísimas cosas podría decir de este grupo. Lo importante es seguir manteniendo todo esto, porque creo que así vamos a estar más cerca de un resultado.