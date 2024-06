Newell's: Gabriel Carabajal ya está y se destrabaría la llegada de Fernando Cardozo

Newell’s se aseguró el primer refuerzo. Es el mediocampista zurdo Gabriel Carabajal. “Está todo arreglado”, subrayó una fuente cercana al futbolista, de último paso por el club Puebla de México. Y no es el único que se aguarda por estos días en el Parque.

Desde el entorno de Cardozo todavía no tienen fecha de viaje del futbolista rumbo a Rosario , aunque confirmaron que la negociación está cerrada. Resta conocer cuáles son los términos de la operación. En principio se trata de una cesión por 18 meses , aunque existe el interrogante sobre cómo es su salida de Puebla, donde estuvo a préstamo, y de Santos, propietario del pase.

Puebla quería desprenderse de Carabajal, porque no le rindió en los 15 partidos que jugó desde agosto de 2023, sin anotar goles. Y de paso, liberar un cupo de extranjero. Su salida, con destino a Newell’s, es posible que lo haya liberado de abonar la multa económica.

También falta saber de qué manera Santos se desligará del volante, que tenía contrato hasta junio de 2026. Si es a partir de un préstamo con Newell’s o si acordó rescindirle el contrato al jugador, que lo compró a Argentinos en un millón 500 mil dólares en 2022.

Carabajal, de 33 años, es enganche o volante interior izquierdo, de gran domino de balón y buen remate.

Newell's negocia por Cardozo

La mitad de la cancha rojinegra también se reforzaría con el paraguayo Cardozo, una vez que entre Olimpia, club al que pertenece el mediocampista, y Newell’s exista conformidad sobre la compra del 50 por ciento del pase.

En principio existía acuerdo entre los clubes de la adquisición, por parte de Newell’s, de la mitad del pase en un millón 200 mil dólares. Pero Olimpia pretende acortar los plazos del pago, además de más dinero. La exigencia del club de Asunción puso una traba a una gestión que estaba encaminada, pero de uno y otro lado se indicó que habría una solución.

image - 2024-06-22T211151.599.png Fernando Cardozo se aproxima a Newell's. Olimpia lo quiere vender para tener un ingreso.

En Newell’s existe confianza de que se resolverá. En Paraguay, consideran lo mismo, por el deseo del jugador y por la necesidad que tiene Olimpia de una transferencia. El planteo de cambiar la forma de pago obedece a que necesita hacerse de efectivo.

Cardozo, que juega de volante interior derecho, u ocasionalmente de enlace, no formó parte del equipo de Olimpia que este sábado disputó un amistoso con Guaraní de Fram. Y pese a que estaría en los planes de la selección paraguaya para disputar los Juegos Olímpicos de París, no participaría porque Newell’s no lo dejaría ir. Todas señales de que se arrima al Parque.