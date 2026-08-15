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Newell's necesita reencontrarse con el triunfo en un momento clave del Clausura

Newell's recibe, a las 19, a Deportivo Riestra, un rival directo en su verdadera lucha. Una cita llena obligaciones de su lado, en el Coloso

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

15 de agosto 2026 · 13:40hs
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Riestra es un adversario directo de Newell’s ya que en la tabla acumulada es su inmediato perseguidor. 

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Riestra es un adversario directo de Newell’s ya que en la tabla acumulada es su inmediato perseguidor. 

A Newell's se le vienen dos fechas seguidas en condición de local ante adversarios directos en su lucha por alejarse de sus tormentos recientes y sus propios fantasmas. Se le presenta por delante la enorme oportunidad de cargar su tanque de combustible y afrontar lo que sigue sin cargas adicionales a cuestas, con un halo positivo y cosechas gruesas rodeando y apuntalando su tránsito en el Clausura.

Por eso, el choque de hoy, a las 19, ante Deportivo Riestra, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 5ª fecha del torneo, representa una importante chance de ganar para tratar de despegar con performances confiables, y despejar a tiempo su camino, su panorama y su horizonte.

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Newell's y dos seguidos en el Parque

En estos próximos dos duelos en su casa y ante su gente, ante el Malevo y ante Banfield en el parque Independencia, el abanico entero de responsabilidades toca a su puerta y el equipo rojinegro no puede esquivar esa cita de honor.

Los caprichos del fixture del fútbol argentino y su destino marcan que es la hora señalada, que tiene dos posibilidades seguidas en su propio terruño, y no puede no escuchar los requerimientos que plantean sus necesidades.

Por las obligaciones que se sumó por el traspié reciente en su visita a Florencio Varela, necesita dar pasos adelante concretos, con suma de unidades que sustenten este desafío.

Si quiere soltar cadenas y mirar más liberado hacia adelante, le Lepra primero debe terminar de afirmarse, pisar firme y que este intento no caiga en saco roto.

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Habría varios movimientos

La Lepra llega a este compromiso tras la derrota 2 a 1 ante Defensa y Justicia. Se ubica 10º en la zona A, con 4 puntos, y la tarjeta roja que recibió el lateral izquierdo Jerónimo Russo hará obligatorio al menos una modificación.

Ahí se encuadra la situación de Lucas Carrizo, el último refuerzo que llegó el parque Independencia esta semana, y podría debutar.

Vale recordar que puede jugar como marcador central y también como marcador de punta. Si no lo ubica ahí el técnico Frank Kudelka, lo más probable es que Martín Luciano salga a escena.

Y si opta por darle a Carrizo lugar en la zaga, ya que es zurdo y puede actuar como segundo central, podría pasar Lautaro Giannetti como primer zaguero, y en ese caso el que saldría sería Bruno Cabrera.

En ese escenario, habrá que ver cómo lo ve Kudelka a Carrizo, a quien ya lo conoce, lo tuvo en Huracán y sabe bien lo que puede aportar.

En este escenario de varios cambios que se esperan, también debe definirse la evolución física del centrodelantero Matías Cóccaro, quien llega entre algodones.

También arriba con dudas en el lateral derecho, entre Franco Escobar y Martín Ortega, en el medio entre Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Matar, y en la delantera si no llega en condiciones el Zorro, todo indica que estaría nuevamente el Colo Ramírez como referencia de punta del elenco leproso.

Leer más: Newell's vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

¿Y Riestra?

Por su parte, Deportivo Riestra marcha 4º en su grupo con 6 unidades. Llega después de un 2 a 0 contra un Estudiantes alternativo, que le cambió por completo su humor y su semblante. Hoy todo asoma con otra cara, muy distinta, en el Bajo Flores.

Por lo que reflejan las tablas, que muy en evidencia, que es un rival directo de Newell’s ya que en la tabla acumulada es su inmediato perseguidor. El conjunto rojinegro marcha 27º con 19 pts, mientras que se adversario de turno lo sigue ahí nomás en el puesto 28º, con 17 unidades.

Los dos muy atrás, quieren obtener puntos que le permitan salir de esa zona de incomodidades que todavía no se le fue el espejo retrovisor.

Si quiere mirar adelante y pensar en serio en poder pasar de ronda, algo que nunca consiguió bajo este formato de torneos, es el momento de llenarse de confianza con victorias que alimenten ese objetivo de animarse a más.

Claramente, Newell’s tiene una cita impostergable, en la que lleva todas las obligaciones en su mochila. Debe hacerse cargo de esta voz de reclamos y de las señales de reconstrucción interna.

Las formaciones

Newell's

J. Reinatti; F. Escobar o M. Ortega, L. Giannetti, L. Carrizo y M. Luciano; L. Regiardo y R. Herrera o Gómez Mattar; W. Mazzantti, F. Guch. T. Ríos; J. I. Ramírez o M. Cóccaro

DT: Frank Kudelka

Riestra

I. Arce; N. Sansotre, F. Miño, C. Paz, C. Quintana, y P. Ramírez; B. Sánchez, M. Céliz, P. Monje, y A. Alonso; y A. Díaz

DT: Guillermo Duró

Hora y TV: 19 - TNT Sports

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Luis Lobo Medina

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