>> Leer más: Los once de Heinze

El pase de salida está garantizado en Newell’s con Sforza. El resto dependerá de que estén encendidos de mitad de cancha hacia adelante. Y de que haya una mejor definición frente al arco, siendo que mejoró uno de los principales defectos que arrastraba en el torneo, la creación de jugadas de riesgo.

La confianza siempre está depositada en lo que es capaz de hacer en ofensiva Brian Aguirre, “encarador, dinámico”, como lo definió el mismo Orihuela, aunque el juvenil, en ocasiones, no resuelva de la mejor manera. Lo trascendente es que sus gambetas abren caminos donde los espacios no abundan. Pero no todo puede depender de él. Otras variantes tienen que aparecer. Y allí está el desafío.

Atlético Tucumán inició una nueva etapa a partir de la renuncia de Lucas Pusineri y la asunción de la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi. Entre uno y otros obtuvo tres triunfos consecutivos y engrosó su promedio. Tiene volantes de buen manejo, caso el exCentral Joaquín Pereyra, y prioriza el orden. No se espera que vaya a proponer el golpe por golpe en el Parque.

Newell’s empieza a despedirse de la liga y nada mejor que sumar lo más posible para que a fin de año, cuando se definan los clasificados a la Sudamericana y la Libertadores de 2024, tenga su cupo asegurado.