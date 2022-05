Newell's espera por la evolución de Ramiro Macagno y Willer Ditta

Macagno no ataja oficialmente desde la distensión en el recto anterior derecho que sufrió contra Patronato el 16 de abril. Tampoco estuvo en el amistoso del sábado pasado, contra Central Córdoba. En ese partido, el arco fue ocupado por el juvenil Franco Herrera. El santiagüeño de 18 años es la opción que contempla Sanguinetti para el caso de que Macagno no llegue. Es que el técnico tampoco cuenta con Iván Arboleda, citado al seleccionado colombiano para el amistoso contra Arabia Saudita del 5 de junio.

Herrera debutó en forma sorpresiva contra Patronato cuando Macagno debió salir por la lesión. Había ido al banco porque el también juvenil Felipe San Juan estaba afiebrado y no pudo ser el suplente. Por esa serie de coincidencias, Herrera tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría. Pero no volvió a atajar. El sábado puede llegar a hacerlo otra vez.

image (5).png Willer Ditta tiene una molestia, pero llegaría. Si no juega, lo reemplazará Mansilla. Marcelo Bustamante / La Capital

Ditta, al igual que Macagno, no intervino en el amistoso frente al charrúa. Traía una molestia, pero no sería tan seria como para impedirle estar presente en el reinicio del fútbol oficial. Por el nivel que mostró en el torneo pasado, el colombiano es una pieza clave. Y ese es el motivo por el que hay tanto interés de que pueda estar entre los once. Su reemplazante, si es que no juega, será Facundo Mansilla. Fue el segundo marcador central ante Central Córdoba. Sanguinetti lo prefirió por encima del paraguayo Gustavo Velázquez.

Para Sanguinetti es un auténtico problema la conformación del equipo. La última piedra en el camino fue el llamado a la selección ecuatoriana de Djorkaeff Reasco para los amistosos contra Nigeria (2 de junio), México (5 de junio) y Cabo Verde (11 de junio). El delantero se perderá, como mínimo, los encuentros frente a Banfield, San Lorenzo y, quizás, el que se juegue entresemana contra Talleres.

Reasco se agrega a una larga lista de bajas: Arboleda, convocado a la selección Colombia, Juan Garro, con un desgarro en el recto anterior derecho, y los suspendidos por una fecha Pablo Pérez y Martín Luciano. Leonel Vangioni forma parte de este grupo, con una distensión, aunque existe una mínima expectativa de que al menos pueda sentarse en el banco.

La realidad con la que se encuentra Sanguinetti es que al día de hoy tiene un equipo con al menos cuatro juveniles con muy pocos minutos en primera, Marcos Portillo y Marco Campagnaro, además de Franco Herrera y Guillermo Balzi quienes ni siquiera hasta el momento fueron titulares. Por lo realizado en el amistoso del sábado, no hay que descartar que Juan Sforza sea el que juegue y no Balzi.

Con los futbolistas que tiene disponibles hasta el momento, y los que podrían llegar a jugar, una probable formación para visitar a Banfield el sábado, a las 16.30, es la siguiente: Herrera o Macagno; Méndez, Lema, Mansilla o Ditta y Campagnaro; Portillo y Julián Fernández; Sordo, Balzi o Sforza y Francisco González; Juan Manuel García.