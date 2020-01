La llegada de Sebastián Palacios a Newell’s sigue sumando días de indefiniciones. “Esperemos que mañana se resuelva”, fue la frase que en los últimos días más se oyó desde el Parque.

En Newell’s hay optimismo en que pueda concretarse entre hoy y mañana, ya que Independiente aceptó el préstamo y tener una prioridad de venta por Aníbal Moreno, en la que quiere incluir a Jerónimo Cacciabue.

Resta que Pachuca, dueño del 50 por ciento restante del pase, exprese el okey. Igual no habría que descartar que otra incorporación arribe a Newell’s en este receso.

¿Pablo Pérez? Está en conflicto con Independiente y eso siempre le abre una puerta en el Parque.

El lunes se venden las entradas

La venta de entradas para Newell’s y San Lorenzo se realizará el mismo lunes del partido, desde las 14. Los socios ingresarán con la cuota de enero. Generales $500; jubilados, damas y pensionados $250; menores $150; platea superior este $450 (socios) y $950 (no socios); platea inferior este $600 (socios) y $1.100 (no socios); oficial $200 (socios) y $700 (no socios); Martino $800 (socios) y $1.300 (no socios).