Newell's: el pase millonario de Juan Sforza a Vasco da Gama quedó en la nada

Juan Sforza no se irá a Vasco da Gama y, por ahora, se quedará en Newell's. El pase estaba acordado de palabra y sólo restaba que se firmaran los papeles, pero finalmente eso no sucederá porque el club de Brasil decidió no continuar con la operación. "Se cayó", le confirmó el presidente de Newell's, Ignacio Astore, este jueves a Ovación.