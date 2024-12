Newell's: por el bajo nivel los últimos refuerzos están más cerca de irse que de quedarse

Para la integración del plantel que afrontará la temporada 2025 , el plan de Newell’s es contratar jugadores para determinados puestos, siendo precisos y no trayendo en cantidad. Repetir la inversión de la temporada que culmina es costoso y difícil de afrontar.

Y traer futbolistas que no terminen rindiendo, como pasó con los 6 refuerzos , no servirá para un despegue futbolístico.

Para muestra de que las inversiones no dieron el resultado esperado, apenas 2 de los 6 futbolistas que llegaron en el mercado de invierno fueron titulares en el último partido del año: Saúl Salcedo y Fernando Cardozo.

Muy pocos fueron prioridad en Newell's

Esta decisión de Mariano Soso tiene su razón. Al margen de Salcedo, es dudosa la continuidad de la mayoría. Tienen alguna mayor probabilidad de que se queden Juanchón García y el paraguayo Cardozo, aunque sin ninguna clase de seguridad.

El nivel alcanzado por cada uno de ellos en la Liga Profesional no resultó lo esperado y para el nuevo entrenador, en las tres fechas que estuvo al frente del equipo, muy pocos resultaron una prioridad.

Salcedo.jpg Saúl Salcedo se mantuvo entre los titulares con Mariano Soso y está todo dado para que continúe en Newell's. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La apreciación de Soso fue parecida a la de sus antecesores, los interinos Gabriel del Valle Medina y Ricardo Lunari, y hasta la del mismo Sebastián Méndez, quien estaba en el cargo cuando se sumaron todas las incorporaciones.

Salcedo es el único que tiene asegurado su futuro en Newell’s. Siempre fue titular (20 partidos de la liga y 1 de Copa Argentina), convirtiendo un gol, contra Tigre (1-0). Por continuidad entre los once, más que por rendimiento, la señal es que seguirá.

Su desempeño fue de algunos buenos partidos que jugó a otros que no, dando ventajas en la marca, ya sea cuando Newell’s paró dos zagueros como tres, que es lo que hizo el equipo desde que está Soso.

El club del Parque compró el pase del marcador central, quien firmó un contrato hasta diciembre de 2027. Por ahora seguirá, más allá de que exista la intención de contratar un zaguero extra.

Juanchón García, apuesta clásica y poco más

Es incierto lo que sucederá con Juanchón García. En su momento no fue un futbolista que haya desvelado al Gallego Méndez para que se lo traiga. Fue la última incorporación, una vez reanudada la Liga Profesional, en gestiones que se aceleraron para que pudiera estar en el clásico jugado en el Gigante el 10 de agosto.

El centrodelantero, que tiene contrato hasta diciembre de 2025, ingresó en el derbi en el segundo tiempo y la Lepra perdió por 1 a 0. En otros 4 encuentros entró desde el banco, tal cual sucedió frente a Talleres en la fecha de cierre de la liga.

Cerró ese partido en el Mario Kempes, anotando el 3 a 1. Hizo además otros dos goles en el torneo (Independiente 2-1 y Huracán 2-4), sin cumplir un papel destacado.

Juanchón11.jpeg Juanchón García anotó el segundo de Newell's en el 3 a 1 sobre Talleres, en la última fecha de la liga. Héctor Río / La Capital

Si alcanzó los diez partidos de titular, en parte se debió a que Juan Ignacio Ramírez nunca logró discutirle el puesto.

Pero el hecho de que el uruguayo fuese el centrodelantero titular en las dos últimas fechas también indica que Juanchón García no termina de encajar en lo que busca Soso, más allá de que en ambos (Boca y Talleres) lo metió en el segundo tiempo. Incluso, el club considera la contratación de un atacante.

Con respecto al paraguayo Cardozo, integró el doble cinco contra Talleres, por las bajas que hubo, cumpliendo ese rol por primera vez en Newell’s. Anteriormente jugó en sus puestos, de extremo y volante interno, sin lograr un rendimiento convincente.

Es por eso que, de estar seguido entre los titulares en el inicio de la segunda mitad del año, luego fue con frecuencia al banco.

image (4).png Fernando Cardozo fue perdiendo protagonismo en Newell's, aunque jugó de titular en el último partido del año. Virginia Benedetto / La Capital

En 10 partidos (9 de la liga y 1 de Copa Argentina) jugó desde el comienzo y en otros 6 entró en los segundos tiempos.

Si bien Soso recién lo tuvo en cuenta en el último partido, y de titular, puede llegar a estar dispuesto a que se quede el futbolista paraguayo, cuya mitad del pase fue adquirido por Newell's, con un contrato firmado hasta diciembre 2027.

Ni con bajas se pensó en Juani Méndez

Algo que no parece tan claro es la situación de Juan Ignacio Méndez, contratado por la Lepra hasta diciembre de 2027.

Un indicador de que Soso optaría porque se vaya quedó de manifiesto en el hecho de que lo llevó al banco contra Talleres, siendo que el entrenador tenía desarmada la mitad de cancha por las ausencias. En el segundo tiempo lo metió, como también lo hizo ante Atlético Tucumán, no así frente a Boca.

Méndez7.jpg Juan Ignacio Méndez entró en dos de los tres últimos partidos desde el banco de Newell's

Al mediocampista mixto le pasó algo parecido que a Cardozo. Estuvo de titular con frecuencia en su primera etapa en el club, hasta que fue siendo relegado.

Lo confirmaron de titular en 9 partidos (8 de liga y 1 de Copa Argentina) y entró desde el banco en otros 4.

Menor fue el protagonismo de Carabajal, contratado hasta diciembre de 2025. El volante ofensivo solo empezó desde el inicio en dos partidos y en 11 (10 de liga y 1 de Copa Argentina) ingresó para reemplazar a un compañero, dos de los cuales (Atlético Tucumán y Boca) fueron bajo la conducción de Soso. Es otro que corre en desventaja para seguir en el club.

DOM 33.jpg Gabriel Carabajal jugó apenas dos partidos de titular desde que se incorporó a Newell's

Y ni qué decir de Lucas Besozzi, que parece que no llegará hasta junio de 2025, que es cuando culmina su contrato. Con Soso en el banco, el extremo fue suplente contra Atlético Tucumán y Boca. No jugó. Y para el encuentro ante Talleres no fue convocado.

image (5).jpg Lucas Besozzi fue perdiendo terreno en Newell's y no jugó en el último tramo del torneo. Virginia Benedetto

Previamente fue titular en 6 partidos (5 de liga y 1 de Copa Argentina) y entró en otros 4 en la segunda etapa.

Ya se fueron 3 de los primeros 5 refuerzos

Esta es una etapa de definiciones, que posiblemente prosiga hasta las primeras semanas de enero, con respecto a las últimas incorporaciones. Las cuales no se lucieron, como tampoco aquellos que llegaron al club al principio de año, siendo Ever Banega y el Colo Ramírez los que seguirían en la Lepra.

Los otros tres ya se fueron: Rodrigo Fernández Cedrés, Matko Miljevic y Franco Díaz.