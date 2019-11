Primer tema. Mauro Formica es fundamental ante la falta de generación de Newell’s y todo indica que jugará desde el inicio frente a Talleres. Segundo tema. La banda derecha defeccionó en la caída ante Gimnasia a la hora de atacar y de la contención. Tampoco es novedad y es posible que Frank Kudelka meta mano en ese sector, con la inclusión de Lucas Villarruel por Aníbal Moreno y Cristian Insaurralde por Rodrigo Salinas.

Formica está listo para jugar desde el inicio y solucionar así las dificultades de Newell’s en la creación desde que dejó el equipo por una lesión la rodilla. Denis Rodríguez, que le dejará el lugar, cumplió de a ratos durante la ausencia del Gato. No logró afirmarse.

Frente a Gimnasia, Formica tuvo sus primeros minutos de fútbol. Kudelka consideró que no había que arriesgarlo desde el inicio. Pero eso cambiará para mañana en el estadio Mario Kempes. El volante es un futbolista clave. Lleva dos goles en el torneo, es uno de los mejores asistidores del equipo y desequilibriante como ninguno en base a la gambeta.

En tanto, el sector derecho de Newell’s deja al descubierto una serie de falencias, que Kudelka quizás intente corregir con modificaciones. Por empezar, Albertengo no rindió del mismo modo de extremo derecho, acompañando a Rodrigo Salinas, que jugando de centrodelantero. No se lo nota cómodo, aunque el DT considere lo contrario.

Lo cierto es que Albertengo volvería a jugar mañana de nueve. Mientras que Salinas dejaría el equipo y lo reemplazaría Cristian Insaurralde, autor del gol en el empate ante Boca (1-1) en la Bombonera, para moverse por el sector derecho del ataque. Contabiliza tres encuentros durante el ciclo Kudelka, todos ingresando desde el banco de suplentes.

Otro defecto sobre el costado derecho es la tarea de Aníbal Moreno en la contención. Colabora poco en la marca. Fue por ese lado donde el volante de Banfield Matías García jugó sin oposición en el Coloso. Kudelka estaría pensando en encontrarle un mejor compañero a Julián Fernández para la obstrucción y entonces se decidirá por hacerlo jugar a Lucas Villarruel por Moreno.

Con la ausencia de Cacciabue, Villarruel había sido titular contra Banfield. Pero ese día no influyó en el juego ofensivo, entonces Moreno lo reemplazó para la visita de Newell’s a Patronato. Ahora la historia se daría vuelta.

“Cuando a uno no le salen las cosas tiene la posibilidad de cambiar y no de ser tozudo. El ensamble por derecha no fue el adecuado en el partido pasado. No lo involucro a Albertengo solo sino a toda esa banda”, manifestó Kudelka, deslizando de algún modo las probables variantes. Con estos supuestos cambios, el equipo sería con: Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti y Bíttolo; Villarruel, Julián Fernández y Formica; Insaurralde, Albertengo y Maxi Rodríguez.

Cacciabue, baja sensible

Frank Kudelka dijo ayer que el lesionado Jerónimo Cacciabue “tiene para un largo rato” sin jugar. Descartado para el encuentro contra Talleres, es por demás de probable que tampoco se encuentre en condiciones para el partido ante Defensa y Justicia del domingo 10 de noviembre en el Coloso.

El mediocampista sufrió un edema en el isquiotibial izquierdo durante el amistoso ante Central Córdoba, en la previa al enfrentamiento ante Gimnasia en el Coloso. No juega desde el empate con Boca (1-1). Se perdió los tres encuentros siguientes.

Desde ayer concentró en Salsipuedes con Rivero entre los 20

Braian Rivero volvió a ser considerado por Frank Kudelka y ayer viajó a la localidad cordobesa de Salsipuedes, donde se encuentra concentrado desde anoche el plantel. El mediocampista, titular la temporada pasada, venía jugando con la reserva. Si bien Rivero concentró al principio de la Superliga, nunca fue al banco de suplentes. El mediocampista es uno de los 20 futbolistas que ya están instalados en un hotel de Salsipuedes, un día antes de lo acostumbrado en cada presenta-

ción de visitante. Aparte de los probables titulares, integran el plantel rojinegro Nelson Ibáñez, Facundo Nadalín, Fabricio Fontanini, Braian Rivero, Denis Rodríguez, Aníbal Moreno, Luis Leal, Rodrigo Salinas y Alexis Rodríguez.