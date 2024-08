Newell's: el Gallego Méndez, un piloto de tormenta contra viento y marea

El DT de Newell's no se rinde y se jugará la última ficha en el escenario más complejo, visitando el domingo al River de Gallardo en el Monumental.

A Sebastián Méndez se lo puede criticar por la manera en la que juega Newell’s, por los deficientes resultados que cosechó hasta acá en su gestión, por la elección de los refuerzos o por los defectos tácticos del equipo, pero nadie le podrá reprochar que no tiene fuerzas ni convicción para seguir adelante, que baja rápido los brazos, que se rinde ante la primera adversidad, que no le pone el hombro al duro momento y que no hará lo imposible para dar vuelta este magro presente.