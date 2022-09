Newell's: Coria lo hizo fuerte frente a la adversidad

No pudo ser. Aguirre la hizo bárbaro, Juanchón no llegó y Panchito González la remataría afuera. Era el tercero de Newell’s.

La conformación del once titular, con el ecuatoriano desde el comienzo, fue otro de los aciertos. Una elección que resultó clave, más allá de que no había tanto para elegir por los lesionados, a tal punto que debió debutar un juvenil, Marcelo Esponda, que no estaba en los planes de nadie.

Apenas Sforza, Garro y Juanchón García eran los titulares disponibles, a los que se suma Morales por Macagno. Los demás, todos afuera por lesión. Incluso algunos suplentes. Encima, el ánimo del plantel no era el mejor, tras la Copa Argentina.

Frente a tantos problemas y limitaciones, Newell’s salió dispuesto a jugar con gran entereza y amor propio. No se achicó ante el equipo de Pipo Gorosito. Por el contrario, salió a disputarle cara a cara el partido al lobo platense.

La entrega para disputar cada pelota, la atención para no perder las marcas ni las posiciones, la circulación rápida y los avances punzantes. Todas virtudes de un conjunto desmembrado que se hizo fuerte ante la adversidad.