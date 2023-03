Este Newell’s no es más ni menos que la mayoría de los equipos del fútbol argentino. En una competencia con demasiados equipos y donde los mejores jugadores buscan otros horizontes fuera del país, resulta lógico que haya una especie de meseta que cuesta romper. Pero a no engañarse tampoco. Si esa ley no escrita es pareja para todos, aquel que dé un salto de calidad, que potencie sus virtudes y disimule mejor sus debilidades, irá encontrando un camino de protagonismo.