Newell's arrancará este martes una semana de definiciones

Y esta saga del uruguayo en Newell's no empezó de la manera más prolija. Es cierto que el técnico es un recién llegado, pero si la decisión suya era de que Pablo Pérez no continúe debió hacerla pública en la conferencia de prensa. Se puede entender que el último campeón rojinegro del plantel 2013 no atravesaba su mejor momento y que a os 38 años es difícil reinventarse, pero se merecía que la situación de no renovarle el contrato que finaliza el 31 de diciembre se oficializara sin más.