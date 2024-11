Newell's: aparecieron pasacalles contra directivos y jugadores en la previa ante Independiente

Los magros resultados que viene obteniendo Newell's no sólo eyectaron a varios técnicos de su cargo, como Mauricio Larriera, Sebastián Méndez y Ricardo Lunari, sino que generaron un clima de enojo no sólo con los jugadores sino directamente contra la actual dirigencia. Tampoco se debe desconocer que la política se mezcla en este momento donde el equipo no encuentra salida, los resultados son adversos y la posición en la tabla genera malestar y oportunismos para alimentas aún más el caos.