Newell's: Angel, apto para el juego posicional y la distribución

Newell’s anunció el domingo la contratación a préstamo de Fabián Angel, con la expectativa de repetir lo sucedido con Willer Ditta. El zaguero de 21 años no atravesaba un buen momento en Junior de Barranquilla y se convirtió en un futbolista fundamental en el club del Parque. La misma situación atravesaba el volante mixto. Estaba relegado y no jugaba tanto en ese mismo equipo colombiano. Cualidades tiene. No es casualidad que Marcelo Gallardo lo haya tenido en cuenta para incorporarlo a River el año pasado. Por características, se trata de un futbolista con buen juego posicional, sentido de la ubicación, distribución y precisión en los pases largos y los cambios de frente, justo un atributo que puede beneficiar el fútbol vertical que despliega el equipo de Javier Sanguinetti.