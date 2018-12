Negociación directa con Tigres

Como se constató que Jarlan Barrera firmó una especie de preacuerdo con Tigres y Central, desde Arroyito optaron por entablar un diálogo racional con los pares mexicanos para buscar de qué manera pueden sumar al volante ofensivo sin entrar ni generar un clima de turbulencia. El hábil jugador, por su parte, no tuvo empacho en reconocer que su futuro inmediato estaba entre el canalla y Tigres. Además afirmó en una entrevista con un medio colombiano que "me iré donde esté mejor mi familia". En otro orden, el club centroamericano aprovechó la charla para ver en qué condiciones estaba Leonardo Gil. ¿Habrá algún enroque?

La idea de los directivos canallas es llegar a un rápido consenso con el representativo de León y por eso iniciaron las gestiones vía diplomacia. No será una misión sencilla pero tampoco imposible. Central sigue buscando los resortes para solidificar la transferencia de Barrera a toda costa. Pero no dependerá de sí para sellar el traspaso.

El director deportivo auriazul Mauro Cetto estuvo dos días reunido en Buenos Aires con los abogados que representan a Tigres en nuestro país. La idea era certificar la veracidad de la firma que consta en una especie de preacuerdo que mostraron los mexicanos una vez que se hizo público el interés canalla por el futbolista colombiano.

Es más, hasta se peritó la firma. Y el resultado arrojó como saldo un alto porcentaje de que el gancho es de Barrera. Eso obligó a los auriazules a dar un giro en la estrategia y por eso terminaron apelando por lo más claro: la vía de la charla. De hecho, los integrantes de la denominada mesa chica se contactó con los mexicanos para que ambas partes mostraran las cartas que tenían cada uno sobre la mesa del diálogo.

Hubo algunos intercambios de opiniones y de información, hasta que llegado el momento Central le solicitó a Tigres que analizara de qué manera podría ceder a Barrera. Sea mediante un préstamo, compartiendo el porcentaje de la compra u otra alternativa que esté en mente, ya que en Arroyito lo esperan el 3 de enero con los brazos bien abiertos.

Por ahora todo pasó a un cuarto intermedio. Eso no quita que entre hoy y mañana pueda surgir alguna novedad porque las dirigencias están con la línea abierta. Ninguno tiene intenciones de romper relaciones. Tampoco de resignarse con perder al volante, quien viene de salir campeón de la liga colombiano con los colores de Junior de Barranquilla.

Mientras que ayer salió publicado en el diario local El Heraldo una entrevista con el punzante mediocampista. "Aún no, faltan algunas cosas, pero es entre Rosario Central de Argentina y Tigres de México", declaró sobre su futuro Barrera. Hay que agregar que sostener que Central tiene en manos un documento firmado por el volante, quien a su vez anoche se casó en su país. "Son países diferentes. Uno se pone a ver en Internet y son culturas distintas, y hasta el juego. Me iré donde esté mejor mi familia", remarcó Jarlan al ser consultado sobre qué fútbol prefería ir.

"Disfrutar de mi familia. Me caso y va a ser uno de los días más importantes de mi vida. Quiero que mi esposa (Ana María Hernández Cantillo) lo disfrute al máximo y que seamos felices con nuestro hijo Juan Sebastián. Ya la otra semana definiré algunos detalles que faltan sobre mi futuro futbolístico. Espero encontrar un destino donde mi familia esté cómoda", enfatizó Barrera en declaraciones al diario El Heraldo.

Por su parte, en Central le aseguraron ayer a este medio que "estamos haciendo todo lo posible para sumar al jugador. Nos aferramos a los mecanismos racionales para llegar a buen puerto con Tigres". Mientras que desde la entidad mexicana aprovecharon la charla para "preguntar por Leonardo Gil. No hicieron ninguna oferta ni pidieron cotización, pero sí quisieron saber en qué situación contractual estaba el Colo, más de ahí no pasó. Al menos por ahora", le aseguraron a Ovación desde la sede canalla de calle Mitre al 800.

¿Se puede pensar en un hipotético intercambio? Sí. Porque Central además necesita vender algún jugador para oxigenar las finanzas. Incluso el volante es uno de los denominados "vendibles" junto al goleador Fernando Zampedri. Aunque por el momento todo está en veremos. Como el mismo casi Barrera, que seguramente seguirá siendo el culebrón de este mercado.