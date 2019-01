Nadalín, lesión y duda

Lesionado. El lateral no jugó el amistoso del sábado porque había sido preservado.

Lesionado. El lateral no jugó el amistoso del sábado porque había sido preservado. Leonardo Vincenti

El inicio de la semana no fue del todo bueno para el cuerpo técnico rojinegro. A las chances que se diluyeron por contratar a Lenis y Canteros (ver página 3) se le sumó la lesión de Facundo Nadalín, quien está en duda para el regreso del fútbol de la Superliga. Sin dudas una baja importante para Héctor Bidoglio, quien lo tiene en consideración dentro del plantel de primera.

"Nadalín sufrió una distensión en el aductor medio derecho. Está en duda para el reinicio de la Superliga", según se indicó en el parte médico leproso sobre el lateral derecho que el sábado no participó del amistoso ante San Jorge y sólo trotó junto a Maximiliano Rodríguez y Víctor Figueroa, los otros dos que fueron preservados durante esa jornada.

Por otro lado, Newell's inició ayer una nueva semana de pretemporada. Y lo hizo nuevamente en doble turno con concentración en el predio de Bella Vista. En tanto, mañana la lepra jugará su segundo amistoso, en este caso ante Rampla Juniors, en Bella Vista y a puertas abiertas para la prensa.

El hermano del Kun no sigue

"Gastón Del Castillo no continuará en la entidad", le adelantó a este diario un allegado al club con respecto al hermano del Kun Agüero. La resolución estaba tomada desde hace un tiempo y de hecho no era tenido en cuenta ni siquiera en reserva, pero había llegado a la entidad "por un pedido especial" por tratarse de un pariente del amigo de Lionel Messi. Pero la falta de profesionalismo motivó a que Newell's tomara la determinación de que no continúe.

A mediados de agosto del año pasado el delantero llegó a Newell's "en condición de libre y permanecerá hasta el 30 de junio del 2019 con la opción de extender el vínculo por una temporada más. En caso de que se concrete una venta, la lepra se quedará con el 40 por ciento del monto". Antes de que concluya el vínculo el atacante dejó el Parque, ya que no fue tenido en cuenta por los cuerpos técnicos.

De esta forma, el atacante dejó una huella de que estuvo en Ñuls sólo por portación de apellido y por tratarse del hermano del Kun. Pero no por brindar algo dentro de una cancha. Algo que ya repitió en Arsenal, donde tampoco tuvo actividad.