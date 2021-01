Nacho se sube al colectivo para calentar motores de cara a un posible clásico

La presunción de que Scocco podría regresar antes de lo previsto (prácticamente se había afirmado que no lo podrían contar por el resto de la Copa Maradona), tras la fractura de clavícula izquierda del 29 de noviembre en la Bombonera, se hizo notar en las imágenes que el club mostró en sus redes sociales de sus entrenamientos, ya que por la situación de pandemia no se puede presenciar ninguna práctica. Ahí a Nacho se lo vio en tareas con pelota, con marcación y por eso ayer Kudelka no hizo más que ratificar que ese buen momento tendrá correlato con su presencia en la delegación leprosa que hará pie en Avellaneda.