Nacho Scocco: "Estoy feliz de poder volver a Newell's"

Nacho Scocco (35 años) fue oficializado ayer como jugador leproso y el anuncio llenó de alegría al pueblo rojinegro. El contrato tiene una extensión de un año y medio, con opción a otro año más. De esta manera vuelve un bicampeón (2004-2013) y, además, Nacho le dará el puntapié inicial a su cuarto ciclo en el Parque. Por eso su felicidad total. “Estoy muy contento y muy feliz, agradecido de que me hayan abierto las puertas para poder volver”, confió el goleador en sus primeras palabras como refuerzo de Newell’s, y agregó: “Sé que tengo que rendir al máximo y que me van a exigir como a cada jugador que viene al club”. Y destacó: “Lo que veo de Newell’s es un equipo que arriesga, juega bien y crea muchas situaciones de gol por partido”.

“Estoy contento de volver y estar de nuevo. Desde el primer momento que me fui y llegué a River, la idea fue cumplir con el contrato y volver para vivir los últimos años de mi carrera en el club donde me había iniciado, que me había dado todo y me preparó como jugador y persona para devolverle un poco de todo lo que me dio. Obviamente uno puede planear, pero de ahí a que se dé pueden pasar un montón de cosas, más en el fútbol donde a veces las cosas no dependen de uno. Yo sabía que si tenía la posibilidad seguramente la iba a aprovechar. Estoy muy contento y muy feliz, agradecido de que me hayan abierto las puertas para poder volver”, manifestó Nacho.

Además destacó: “Soy consciente de que tuve la suerte de conseguir dos títulos con el club que me dio todo, con el que me siento totalmente identificado y yo sé que no es fácil conseguir eso, pero no lo tomo como una presión, simplemente sé que tengo que rendir al máximo y que me van a exigir como a cada jugador que viene a Newell’s”.

“Las cosas luego pueden salir bien o mal, pero uno tiene que dejar todo desde el principio, mentalizarse para eso y ojalá se puedan conseguir cosas importantes, que es el objetivo que uno tiene cuando vuelve y renueva las expectativas, más sabiendo que pueden ser los últimos años de mi carrera, ojalá todo se pueda dar de la mejor manera”, auguró.

Está claro que Nacho llega a un equipo en el que hay futbolistas referenciales y muy queridos en la historia contemporánea leprosa, entre ellos Maxi Rodríguez, Pablo Pérez y Mauro Formica. “Con Maxi (Rodríguez), el Gato (Formica) y Pablo (Pérez) he hablado siempre, incluso nos hemos juntado en Buenos Aires. No es que me hayan metido presión pero si hablábamos de temas del club, yo les preguntaba cómo estaba la situación y al principio me sorprendía cuando me decían que todo había cambiado para bien, realmente me puso muy contento. Cuando me tocó irme no fue una situación como la que queríamos todos, que hoy Newell’s esté de esta manera me pone muy feliz porque eso quiere decir que nosotros podremos dedicarnos totalmente a jugar al fútbol, eso ya es un cambio importantísimo”, admitió.

Respecto de los objetivos prefirió el paso a paso. “Uno piensa y tiene objetivos importantes por delante. Creo que hay que ir despacio, tengo que conocer a mis nuevos compañeros, sé por lo que me han comentado que hay un gran grupo y plantel, lo cual es muy importante para ir por esos objetivos. Ojalá podamos empezar a competir a corto plazo y sin dudas el primer objetivo será ese primer campeonato. Newell’s demostró en el último año estar a la altura de cualquier equipo, eso es bueno y motivador para pelear”, destacó.

En cuanto al estilo de juego se entusiasmó con la propuesta del equipo de Kudelka. “Soy un delantero que le gusta estar mucho en contacto con la pelota, que el equipo tenga un protagonismo dentro de la cancha y eso a mí me va a venir muy bien. Lo que veo de Newell’s es un equipo que arriesga, juega bien y crea muchas situaciones de gol por partido”, remarcó.

Además confió que “una buena decisión que tomé apenas se decretó la cuarentena fue venirme con la familia al pueblo (Hughes), lo que me permitió poder entrenar en un espacio amplio y abierto, donde puedo cumplir con los ejercicios. Obviamente estoy con muchas ganas y ansiedad, con la motivación de saber que a corto plazo puedo volver a entrenar en Bella Vista, de donde tengo hermosos recuerdos”.

Por último Nacho lanzó un mensaje para los hinchas. “Estoy eternamente agradecido por el cariño y el apoyo que me han dado siempre, incluso estando fuera del club. Es realmente emocionante el cariño que siento del hincha hacia mí. Decirles que como siempre voy a dar el 100 por 100 para conseguir los objetivos personales y del club”, concluyó el goleador.