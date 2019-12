Moreno, afuera del Sub 23

Aníbal Moreno fue clave en los últimos 4 puntos que cosechó Newell’s (el empate en Tucumán y el triunfo en Avellaneda), aunque el hecho de jugar poco en la primera rojinegra tal vez le impidió llegar a la selección argentina Sub 23 que jugará el Preolímpico en Colombia, que se jugará desde el 18 de enero al 9 de febrero. O quizás el entrenador Fernando Batista no lo incluyó en la nómina de 22 futbolistas precisamente porque es un jugador importante para la lepra, que está en la peligrosa zona de lucha por el promedio y el DT rojinegro Frank Kudelka lo necesita. Claro, si era citado, el pibe se perdía la pretemporada y como mínimo los primeros 4 partidos del reinicio de la Superliga. Igual, la mirada puede ser inversa para decir que el catamarqueño no tendrá la vidriera internacional que abre puertas a una posible venta de muchos euros. Otro motivo posible es que tiene 20 años (nació el 13 de mayo de 1999) y daría ventaja con los Sub 23.

El dueño de la camiseta Nº 43 rojinegra seguramente lamentará estar ausente en la lista de la selección. Es que fue uno de los destacados en el Sudamericano Sub 20 que se jugó en Chile, donde se lo conoció con el golazo frente a Uruguay, con un remate similar como el que sacó ante Independiente en el último partido jugado en Avellaneda, pero que dio en el travesaño y le quedó a mano al arquero, tras dar en la espalda de Campaña.

Igual, Moreno no tiene la titularidad asegurada en el once leproso. Es cierto que Kudelka lo quiere llevar de a poco, que lo incluyó apenas un puñadito de partidos desde el minuto inicial (Patronato, Gimnasia e Independiente) y que es una de las cartas a futuro, pero más allá de que Newell’s lo necesita para pelear por salir de la zona baja del promedio y la consecuente chance de clasificar a una copa internacional, ya sea la Sudamericana o la Libertadores, también es uno de los futbolistas de la cantera con chances importantes de ser transferido.

Igual, aún no se lo puede dar como descartado porque, si bien en la lista para el Preolímpico no está, habrá que esperar si algunos de los nominados no son autorizados por sus clubes, ya que como no es una competencia Fifa las instituciones no están obligadas a prestarlos y, sobre todo las del exterior, que se toman mucho de esto.

De esta manera, en principio Moreno estará el 2 de enero para iniciar la pretemporada leprosa a las órdenes de Kudelka.

Rescindieron

Los defensores Leandro Grimi y Gabriel Báez, y los volantes Ribair Rodríguez y Maximiliano Biancucchi rescindieron sus respectivos contratos con el club. Por distintas razones, nunca encontraron su lugar.