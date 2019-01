Molina se definió como lateral derecho

Nahuel Molina llegó en la semana y mientras sus compañeros disputaban el partido con Huracán se quedó realizando sus primeras tareas en Arroyo Seco. Por eso recién ayer se presentó ante la prensa el último refuerzo auriazul, el sexto, que sería el que le baje el telón al mercado canalla. Se definió claramente como un lateral derecho pero dijo que puede jugar de volante.

"Jugué más adelantado pero me siento más cómodo haciéndolo como lateral, porque me gusta proyectarme por sorpresa y creo que ese es mi fuerte", dijo el jugador de Boca, que inclusive jugó un amistoso con Gustavo Alfaro como técnico, antes de ser cedido a préstamo para ser alternativa a Gonzalo Bettini. Y en ese sentido, dejó en claro que viene a pelear el lugar: "Estoy para jugar y quedo a disposición del cuerpo técnico". Asimismo, aseguró que al menos hasta ayer no habló con Bauza.

Molina destacó que "desde que supe de la intención de Central siempre quise venir", y lamentó "no haber llegado antes para ir conociendo a los compañeros en la pretemporada".