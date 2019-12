Cacciabue. Hasta la lesión era uno de los futbolistas más importantes. Moreno. Si bien no fue utilizado demasiado por Kudelka, es un jugador codiciado.

Vender para incorporar, pagar deudas y transitar el 2020 que se viene sin demasiados problemas. La historia vuelve a repetirse y el objetivo de este receso es el mismo que se impuso en otros mercados de pases, en los que algunos directivos lograron cumplirlo y en otros no. Hoy Frank Kudelka pretende reforzar el plantel en algunos lugares puntuales, pero la primera misión de Newell’s será transferir. Una palabra que siempre estuvo en uso y exigió el juez Fabián Bellizia, encargado del paraguas judicial, para luego autorizar las incorporaciones. Es cierto que tiempo atrás muchas veces no hubo ventas e igualmente llegaron nombres por docena. Pero hoy la exigencia está en cerrar una venta que oxigene las arcas de la entidad y, de paso, lograr el arribo de algún nombre valioso. Los candidatos son sabidos y no sorprenden: Aníbal Moreno y/o Jerónimo Cacciabue.

En torno a estos nombres hay innumerables rumores, aunque por el momento nada firme. Los dirigentes se encuentran con el celular prendido a toda hora esperando por algún llamado concreto y de alguna entidad con firmes intenciones de contratar a uno de los dos volantes.

El caso de Aníbal es un tanto emblemático. Porque es un jugador con proyección y que se lució en las juveniles de la selección nacional, pero paradójicamente en Newell’s apenas si fue utilizado en contadas ocasiones. De hecho, Kudelka le dio mayor rodaje en el último partido de este año frente a Independiente, donde se lució y fue uno de los futbolistas más importantes del equipo. Y ahora es uno de los jugadores más cotizados y con un valor de varios millones de dólares. Entender la situación podría resultar un tanto compleja, aunque el quid de la cuestión pasaría por la confianza que no le entregó el DT a lo largo del semestre.

Precisamente al tratar el tema Moreno hay otras cuestiones que también se deben resaltar, como que hay un porcentaje de entre el 25 y el 30 por ciento que pertenece a la Academia Duchini y que fue confirmado por varias voces consultadas por Ovación (ver aparte).

El nombre del catamarqueño fue vinculado días atrás en el mundo River, pero sólo eso porque a la entidad del Parque no ingresó ningún pedido formal de cotización ni nada por el estilo. De todas formas, la idea de los rojinegros es lograr una transferencia al fútbol europeo. El trabajo está focalizado en eso porque no sólo le vendría muy bien al futbolista, sino que Newell’s podría realizar una operación importante, algo que en el fútbol doméstico no conseguiría.

La cotización no es baja ya que la dirigencia lo había tasado en mayo de este año en “diez millones de dólares por el setenta por ciento del pase”. Seguramente el valor permanece inalterable, aunque después las negociaciones pueden arrojar una cifra algo menor, pero la lepra se podría quedar con un porcentaje de ser necesario. De todas formas, por ahora la idea sería venderlo en una cifra importante y el resto son sólo conjeturas porque hasta el momento no surgió ningún interés concreto más allá de algunos llamados desde España y de algún otro país europeo.

En cuanto a Cacciabue, la situación es similar. Si bien no tuvo rodaje en el último tiempo por una lesión que lo alejó demasiado tiempo de las canchas, es un jugador seguido de cerca por diferentes clubes locales y del exterior. Pero el caso sería similar al de Moreno porque la idea sería negociarlo al exterior en caso de que surja alguna oferta seductora.

El presidente de Newell’s, Eduardo Bermúdez, declaró días atrás que “hoy no hay chance de contratar a un jugador por la situación económica, que se va a agudizar en febrero”. Todo un síntoma de lo que se piensa en el seno dirigencial. Y que es imprescindible una transferencia para poder contar con dinero líquido para afrontar todos los compromisos económicos en 2020. De todas formas, más allá de lo expresado seguramente algún futbolista arribará a la entidad a pedido de Kudelka a préstamo como se hizo a lo largo del último tiempo.