Miguel Russo, un mentor de esperanza en el Hospital Víctor José Vilela

Un nuevo gesto que trasciende el ámbito deportivo. Es una actitud que se inserta con amor en el corazón de la filantropía. Lo de Miguel Ángel Russo es sublime. No porque sea un reconocido técnico sino porque es ante todo un verdadero símbolo de resiliencia. Miguelo visitó este viernes el Hospital de Niños Víctor José Vilela. Su presencia no fue casual. Lo hizo antes de los festejos por el Día de las Infancias. Llegó al nosocomio a las 16.06 mirando y saludando a toda persona que se cruzara hasta llegar al punto de encuentro pactado. Con su genuina generosidad, repartió una variada colección de juguetes que se encargó de distribuir personalmente a ese puñado de valientes pacientes oncológicos primero y luego pasó por las restantes salas de internación.

Este encuentro no solamente generó un cúmulo de alegría a los niños y niñas que ponen el cuerpo a diario para sanar, sino que también ofreció un respiro emocional tanto a ellos como a sus familias. “A veces uno no sabe todo lo que pasa acá adentro, todo lo que hacen estas mujeres (voluntarias) y todo el personal. Hay que tratar de darles un poquito de alegría. A mí no me gusta que la gente sufra”, dijo con la voz quebrada de emoción.