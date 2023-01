Miguel Russo: "Llegamos muy bien, con muchas cosas positivas, pero sabemos que nada es fácil"

- El fútbol argentino ofrece un contexto complejo por lo económico y porque no abundan los jugadores, razón por la cual hay más expectativa en lo que puedas hacer como entrenador que en los jugadores que llegaron.

- No lo veo así. Hay directivos nuevos, cuerpo técnico nuevo, algunos jugadores nuevos. No soy yo, se trata de todos alineados en un trabajo colectivo para hacer lo mejor posible para el club.

- Un técnico tiene una idea táctica o varias, en tu caso algo mostraste en los amistosos de Chile. ¿Disponés de los jugadores necesarios para desarrollar tus ideas o ante algunas carencias las tuviste que adaptar?

- Siempre la forma de juego tiene que ver con los futbolistas que disponés, tratar de acomodarlos a lo mejor que puedan rendir, porque sería un error forzar a un plantel a desarrollar una idea por una cuestión de comodidad del técnico. Nunca es primero el entrenador y después el jugador. Es al revés. Entiendo que pueden darse esas situaciones, pero no es mi caso. Lo que sí es indispensable es trabajar varias alternativas tácticas para desarrollar, y eso está relacionado a los partidos, a las formas que se estén dando mientras competimos. Y en eso es fundamental ensamblar al conjunto de acuerdo a las características de los jugadores con los que contás, porque yo puedo tener una idea pero si no tengo al futbolista acomodado no sirve de nada.

- Por lo que se pudo observar en los amistosos el equipo tuvo dificultades para generar juego. ¿Cómo se resuelve ese aspecto?

- Las dificultades son reales, es la parte más difícil en el fútbol actual, por eso estamos viendo y trabajando alternativas para encontrar las formas, como así observando todavía las posibilidades que nos pueda dar el mercado. Mientras nosotros ya estamos abocados de lleno al partido del viernes, de la búsqueda de esos volantes internos se encarga el presidente y su gente. Confío en poder resolver esta necesidad y ojalá también se encuentre alguna alternativa en el mercado que nos permita tener un recurso más. No obstante no nos olvidemos que están los chicos del Sub 20 y que no los tenemos, y que en caso de que clasifiquen al Mundial seguiremos sin disponer plenamente de ellos.

- ¿Cuál de los sistemas que aplicaste es el que más se ajusta al partido del viernes?

- Los sistemas deben estar bien aceitados, porque como decía dependen del desarrollo de los partidos y por eso estamos en estos días haciendo doble turno para conseguirlo. Juguemos de la forma que juguemos y con todos a disposición para llevarlos adelante. Después definiremos cuál es el que utilizaremos el viernes, pero la idea es que estén todos preparados. Por supuesto que uno ya lo tiene, pero es clave que cada uno de los futbolistas esté listo para jugar.

- Hablaste de la necesidad de achicar el margen de error a la vuelta de Chile. ¿Lo lograron?

- En eso estamos, porque los goles que sufrimos fueron por errores nuestros, y a mí eso me molesta y mucho. Estamos trabajando en achicar el margen de error.

- ¿Qué característica tiene Alan Rodríguez, a quien dirigiste en Cerro Porteño, y qué soluciones pensás que te aporta?

- Es un chico que tiene muchas cualidades ofensivas, muy buena pegada, yo lo he puesto en Cerro, tiene mucho potencial, y ya se está adaptando al grupo.

- A Octavio Bianchi, delantero que llegó de All Boys, aún no se lo pudo ver. ¿Cuál es tu consideración?

- Es un delantero de área, un nueve importante, más allá de su juego aéreo tiene una virtud en las diagonales, algo que a mí me gusta, y espero que pueda rendir. Por supuesto que como siempre digo, hay que adaptarse a Central, y para ello hay que llevar a los futbolistas hacia ese rumbo, acomodarlo. Esto recién comienza y lo importante es saber que uno cuenta con ellos.

- Central en los últimos torneos ha mostrado cierta eficacia en el despliegue pero muchas dificultades en el repliegue. ¿Cómo se alcanza el equilibrio?

- No hablo del pasado sino de lo que viene. Y para obtener el equilibrio es fundamental trabajar las transiciones. Pero también quiero volumen de juego, porque no quiero terminar con los laterales tirando centros como único recurso. Porque cuando un lateral se proyecta lo debe hacer para desequilibrar, asociándose y priorizar jugar, porque un centro tirado por tirar es dilapidar esa proyección, más aún cuando sabemos que hay mucha gente en el área defendiendo. Ya sé que es difícil armar juego, porque en la Argentina es muy duro poder hacerlo, porque jugamos con mucha intensidad, somos frenéticos. El fútbol argentino te exige estar siempre bien balanceados, concentrados, compensados. El otro día lo hablábamos con Vitamina, Holan y Pellegrino en Chile, quienes refieren a la manera intensa con la que juegan los equipos argentinos. Porque más allá de los formatos de los torneos, internamente acá es muy competitivo, jugués contra el equipo que jugués. Hay que tener calma, achicar el margen de error y estar convencido de lo que querés. Sabemos que va a costar, pero confío en lo que estamos haciendo.

- ¿Qué pudiste recoger de los jóvenes con los que te encontraste en Central?

- Lo primero que debemos entender es que los chicos están en una etapa de formación. Y en la formación hay distintas maneras. Yo siempre tuve la idea de que a los chicos hay que protegerlos, cuidarlos y ponerlos en el momento justo y adecuado, que es lo más difícil. El club tuvo otro tipo de problemas y eso llevó a que apelaran a chicos que todavía no habían cumplido con las etapas de desarrollo como debían. Esto más que una decisión futbolística es una decisión de política deportiva institucional. La prueba está que vendieron a un lateral y ahora tuvimos que salir a buscar dos. Esto no debe ocurrir en un club como Central donde normalmente cuando se vendía a un futbolista era porque tenías el recambio en las inferiores. Más aún cuando el dinero por el cual lo transferiste no te resuelve las situaciones. Son cosas que hay que cambiar, y por eso el otro día nos reunimos con los entrenadores de las diferentes divisiones para solucionar estas situaciones con una idea integral y que cualquiera que sea el técnico de la primera no tenga que pasar por estas cosas. Central debe tener una política de formación y una política de ventas acorde a un programa futbolístico que mantenga siempre competitivo al plantel profesional. A eso estamos abocados. Trabajando mucho con los chicos para que lleguen bien formados y respetando los tiempos de maduración.

- ¿Cómo se hace para que la urgencia económica no distorsione la formación de los jugadores ni les precipite los tiempos?

- Con organización y comprendiendo que son partes de un todo. Y fundamentalmente respetando el desarrollo de ese plan integral, que contiene a los diferentes procesos. Central está ante una posibilidad de reformular su fútbol, por supuesto que lleva tiempo y se necesita paciencia, pero no tengo dudas que es el mejor camino para recuperar esa identidad.

- No son pocos los jóvenes que en los diferentes clubes por haberlos hechos debutar de manera prematura pagaron un alto costo, y el murmullo o la desaprobación que sufrieron le hicieron perder la autoestima y la confianza. ¿Cómo se trabaja para que puedan revertir eso?

- Hablando mucho, explicándole que son muy jóvenes y que todavía tienen mucho por aprender. Y que ese período de aprendizaje lo pueden hacer acá o en otros clubes, porque también deben saber que quedarse a trabajar para esperar su momento o ir a otro lado para tener continuidad para luego volver no representa una frustración, sino parte del crecimiento. Un juvenil debe jugar no por una urgencia sino por el lógico desarrollo de su carrera. Pero en esto no se puede soslayar la pandemia, porque los procesos de formación de muchos chicos se vieron alterados porque estuvieron mucho tiempo sin competir, sin jugar. Y eso afecta cualquier progreso.