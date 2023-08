Miguel Russo dijo que la eliminación de Central "es un golpe durísimo"

El entrenador canalla declaró además que "esto nos provoca un dolor importante". Además sostuvo que "a través del dolor uno crece, y el que no, quedará al costado". Los de Arroyito se despidieron rápido de la Copa Argentina.

Russo quedó sorprendido por el cachetazo que le pegó Chaco For Ever a su Central.

Miguel Russo se pegó la vuelta de Córdoba masticando bronca. Sabiendo que cerró su participación en la Copa Argentina de manera tempranera e inesperada. Chaco For Ever eliminó a su equipo sin anestesia . "Esto nos provoca un dolor importante", exclamó el entrenador ni bien se consumó la derrota auriazul en estadio Mario Kempes. "Es un golpe durísimo", expuso el técnico. También dejó un mensaje puertas hacia adentro al sostener que "a través del dolor uno crece, y el que no, quedará al costado".

El técnico de Central no dudó en remarcar que "no creo que el rival haya sido débil. Más allá de los errores nuestros, tuvimos la iniciativa y generamos situaciones. Pero un error te cuesta el partido". El entrenador también confesó que "esto (la eliminación) nos provoca un dolor importante".

"Es un golpe duro que nos tiene que ayudar a crecer. A través del dolor uno crece, y el que no, quedará al costado", amplió el experimentado entrenador como dejando sentado que se vendrán algunos cambios puertas hacia adentro.

Russo comentó que "la idea del partido era ir por afuera. El rival (Chaco For Ever) era muy defensivo. Había que tener paciencia. Por momentos lo logramos, y por otros, no. También sostuvo que "nos cuesta mantener los niveles. Hay muchos chicos también".

"Tenemos dolor. Y a través del error se mejora. Haremos una revisión general de todo y veremos quién puede continuar, y quien no", añadió sin rodeos. A la hora de hablar de la inminente transferencia de Alejo Veliz al exterior, el técnico de Arroyito se mostró muy firme y dijo que "de esas cosas no digo nada. Solo me preocupa él, y pasará lo que deberá pasar".