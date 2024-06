Miguel Ángel Russo se emocionó en una nota con personas con discapacidad

"Hay que ayudar mucho a la gente. Todos tenemos que estar dispuestos y predispuestos. Normalmente todo la gente que tiene un problema y necesita de mí y se apoya en mí soy solidario. Es la única manera, no hay otra. A mí me toca lucharla en privado, no me gusta todo el ruido. Mi cabeza se dispara detrás de una pelota", sostuvo Miguel rodeado de algunas personas del programa "Inclusivamente", Radio Wox 88.3 (y emitido por Telefe Rosario), en el predio de Arroyo Seco.