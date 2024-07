Miguel Ángel Russo, el "gracias" a los hinchas de Central y de nuevo "a levantarse"

"Gracias a la gente, solo eso puede decir. Siempre uno tiene momentos muy buenos y otros no, pero en este con Gonzalo (el presidente Belloso), Carolina (la vice Carolina) estamos formando un club con futuro permanente, que ha cambiado. Eso me pone contento porque entiendo que es así para seguir buscando y creciendo", señaló un Russo emocionado por lo que vivió y también dolido por la caída.

Central y el descontrol del primer tiempo

Y en el análisis del partido, Russo dijo que "estuvimos descontrolados en el primer tiempo, no tuvimos la pelota. Jugamos muy largo, no ganamos los mano a mano y en cualquier lugar eso te cuesta mucho. Si no sufrís mucho. No tuvimos retroceso, ni quite, el control fue de ellos" en el primer tiempo sobre todo. "Es para seguir hablando y luchando. Es normal en el fútbol argentino".

"Había que tener paciencia y nos faltó direccionar hacia dónde presionar. Por el medio no podés hacerlo sino por los costados", abundó. Eso sí, Russo sostuvo que en el segundo tiempo "nos acomodamos y pudimos hacer un gol. A nadie nos gusta perder. Era un buen momento para aprovecharlo y no pudo ser".

Russo hizo hincapié en eso, en que "hablamos de la importancia de ganarle al puntero. Pero no mantuvimos los niveles. El rival por algo está ahí, tiene muy buenos jugadores, las ideas claras y por algo hace mucho que no pierde. Pero nosotros podemos dar más y eso es lo que buscaremos".

Respecto a eso, el técnico de Central redondeó en que "nos toca volver a levantarse. Tenemos que jugar cosas importantes. Confío en todos los jugadores que tengo. Salvo de la derrota de hoy, veníamos bien en la manera que paramos los equipos", cuando le tocó afrontar doble competencia. Y aseguró: "Tenemos plantel para seguir compitiendo".