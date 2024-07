Miguel Ángel Russo: "Central ocupa un lugar en mi vida donde me pasaron cosas lindas y las disfruto"

La realidad marca que Miguel Ángel Russo alcanzó un hito en su carrera como técnico en Arroyito. Logró acopiar como entrenador de la casa 300 partidos que cumplirá este sábado con Huracán. Está claro que este monumental logro no solo resalta su compromiso y dedicación al club, sino que también subraya el profundo vínculo que forjó con los hinchas y la institución. “ Central ocupa un lugar en mi vida donde me han pasado muchísimas cosas lindas y las disfruto”, le dijo Miguelo a La Capital, con profunda seguridad. El dato extra es que el DT será reconocido este sábado en el Gigante la previa del partido ante Huracán.

¿Cómo vive el hecho de haberse metido en la historia grande de Central al llegar a dirigir 300 partidos? “La verdad, es una novedad porque no me fijo o estoy en las estadísticas. Vivo todo en el día a día, pero no de ahora, sino desde siempre. De repente me entero de estas cosas porque me cuentan amigos o algunos periodistas como ustedes. Pero sí, es algo que supera muchas cosas”, le dijo a La Capital.

La historia marca además que el técnico pasó por todos los estadíos porque además de acumular cinco ciclos en Arroyito, estuvo al frente del equipo en una promoción, devolvió al club a primera, salió campeón y llevó al canalla a copas internacionales, como la Libertadores y Sudamericana en la actualidad y edificó una sólida racha positiva en el clásico ante Newell’s.

¿Qué opina Miguel Ángel Russo de todo esto?

“Vivo todo con mucha intensidad, es así. Me pasa todo tan rápido porque en realidad el fútbol así, es decir, te lleva de manera veloz que por ahí hay cosas que no te das cuenta. Además, este club tiene un vértigo infernal. Si no estás acostumbrado, sufrís mucho porque la institución es así realmente. Todos los días surge algo nuevo, con una ciudad que vive y respira fútbol, y con la gente de Central que tiene una pasión muy alta. Me agarran muchas cosas de sorpresa, como las estadísticas, porque no soy de entrar en esos detalles. Aunque gracias a Dios se dan todas esas lindas cosas".

El factor emocional de la masa auriazul hacia Miguel es tremendo. En este sentido hay una reciprocidad y respeto mutuo. Como también es verdad que el entrenador encontró en Arroyito una parte de su lugar en el mundo.

“Vine a esta ciudad tras haber pasado muchas cosas en mi vida. No la conocía y la empecé a querer. Tuve y tengo muchos amigos, mucha gente al lado mío como también es cierto que la pasión por el fútbol te lleva a un montón de cosas y de situaciones. Más en Rosario donde especialmente la gente de Central tiene una pasión completamente distinta a todas", confió.

Al ser consultado sobre cómo imagina que será su merecido tributo que organizó la dirigencia porque será reconocido con una plaqueta y algunas sorpresas en la previa del partido ante Huracán, el DT dijo sin vacilar que: “Seguramente será algo muy lindo, pero debo ser sincero, agradezco que el club se fije en mí, pero hay que tratar de salir enseguida (por los festejos) porque después tenemos 90 minutos, que me interesan mucho. No obstante, bienvenido sea esto porque me están llamando de muchos lados porque están todos hablando de los 300 partidos”.

Russo está muy concentrado en el partido ante el Globo. No quiere distracciones porque pretende que su equipo siga creciendo. Seguramente habrá un instante donde la canallada haga tronar el estadio al compás de: “Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de Miguel”.

Sin embargo, la lógica marca que en ese momento se permita emocionar. Pero el DT no quiere distracciones y avisó que “será un huequito chiquito porque siempre Central está por encima de cualquier nombre”.

Nadie puede poner en la tela de juicio lo que representa Miguel para el pueblo auriazul como para el propio club. Pero, ¿qué representa Central para el entrenador? “Un lugar en mi vida donde me han pasado muchísimas cosas lindas y donde lo disfruto. Y no es normal que me sucedan este tipo de cosas, más allá de estos 300 partidos donde me sucedieron todo tipo de experiencias y grandes vivencias. Para mí es muy importante haberlas vivido, sobre todo en esta última etapa donde logramos salir campeones, que no es fácil. Así y todo, siempre estamos pensando en que lo más alto de todo es el nombre del club por encima de todo y todos”, confesó con una entereza de hierro.

Pero antes de meterse nuevamente de lleno en lo que será el desafío de este sábado ante Huracán en el Gigante, Russo le brindó unas cálidas y sinceras palabras a toda la familia canalla.

"A la gente le quiero agradecer muchísimas cosas, especialmente el afecto y cariño permanente que me demuestra, y no solamente en Rosario sino en cualquier parte. Que disfruten de este momento y son muy importantes para el club”, concluyó con tomo paternal el entrenador que ya forma parte del salón de la fama de los técnicos más exitosos, querido y reconocido por la comunidad auriazul.

Está claro que tiene el corazón lleno de gratitud y orgullo. También que sigue adelante dispuesto a seguir escribiendo su historia deportiva y afectiva en Central y marcando además un camino lleno de eternas emociones con la gente. Su gente.