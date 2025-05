Miguel Ángel Russo aguarda rescindir con San Lorenzo para asumir en Boca

San Lorenzo tiene una deuda económica con el entrenador, pero el club también quiere hacer valer en la negociación que existe un contrato con él hasta fin de año.

"Decidió irse, nada más que eso. Tiene todo su derecho. Nos planteó que dejaba el cargo, nada más", dijo Lopardo a la prensa luego de la reunión.

"Yo le pregunté el viernes sobre las versiones que nos hicieron mucho daño (sobre el futuro de Russo en Boca), y me dijo que no, que no había hablado. Ayer (por el lunes) le pregunté lo mismo y le creí", añadió el dirigente, evidenciando su fastidio.

Todavía no está cerrado el tema, pero es un hecho que Russo no seguirá en San Lorenzo y que se convertirá en el nuevo técnico de Boca. Los más optimistas en el mundo xeneize aseguran que este miércoles se resolverá todo.

Mientras, el plantel de Boca retomó este martes a los entrenamientos, para el Mundial de Clubes, que comenzará el 13 de julio. Se descuenta que será con Russo sentado en el banco xeneize.