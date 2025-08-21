La Capital | Ovación | clásico

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

En 2002 Central volvió a ganarle el clásico a Newell’s como visitante luego de 22 años y en 2005 lo eliminaron de un torneo internacional.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

21 de agosto 2025 · 06:15hs
Germán Rivarola y Juan Marcelo Ojeda festejan el triunfo de Central ante Newells en la Sudamericana.

Germán Rivarola y Juan Marcelo Ojeda festejan el triunfo de Central ante Newell's en la Sudamericana.

La década de los 2000 tiene una historia 21 clásicos. Hubo 6 triunfos para Newell’s, 5 para Central y 10 empates. Pero los canallas se dieron el gusto de cortar una racha de 22 años sin ganarles a los rojinegros como visitantes y de eliminar a su eterno rival de la Copa Sudamericana.

El primer clásico del Siglo XXI fue para Newell's

El 27 de mayo de 2001 se jugó el primer derbi de este siglo por la fecha 17 del Clausura 2001. El partido se disputó en el Gigante de Arroyito y Newell’s venció 2 a 1 a Central, que puso un equipo alternativo debido a que estaba disputando las semifinales de la Copa Libertadores. Los tantos del equipo ganador fueron convertidos por Nicolás Pavlovich y Julio Saldaña, mientras que Fernando Pierucci anotó para Central.

Luego hicieron tablas en los dos partidos de la temporada 2001/02. En el Apertura 2001 igualaron 1 a 1 en el parque Independencia (Hernán Encina para Central y Nicolás Pavlovich para Newell’s), y en el Clausura 2002 0 a 0 en Arroyito.

Leer más: Historia del Clásico, capítulo 9: predominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

Central cortó su historia negra en el Parque

Los auriazules, el 1º de setiembre de 2002, dejaron atrás una racha de 8.124 días sin ganar en tierra leprosa al vencer 2 a 0 a Newell’s con goles de Luciano Figueroa y Gustavo Arriola, en la sexta fecha del Apertura 2002. En total, fueron 26 partidos con 12 victorias leprosas y 14 empates. Hubo un cotejo, el 27 de noviembre de 1988, que AFA le dio por perdido el partido a los dos.

Al clásico siguiente, en el Clausura 2003, los canallas volvieron a ganar. Esta vez fue por 3 a 0 como local con tantos de Luciano Figueroa, Mariano Messera y César Delgado. Después hubo dos empates: 1 a 1 en el Coloso (Jairo Patiño para la Lepra y Leonardo Talamonti para los canallas) en el Clausura 2004 en Génova y Cordiviola.

El Apertura 2004 finalizó con una vuelta olímpica de Newell’s con Américo Rubén Gallego como técnico. En la segunda fecha, los rojinegros vencieron 1 a 0 a Central con tanto de Julián Maidana en el Gigante. Un triunfo que le dio un gran envión anímico.

Grito copero de los auriazules

En 1975, Central eliminó de la Copa Libertadores a Newell’s en lo que para los rojinegros su primera participación en este torneo. Treinta años después, en 2005, los canallas volvieron a dejar en el camino a los rojinegros de otro torneo internacional: la Copa Sudamericana, donde la Lepra jugó por primera vez ese año.

El derbi rosarino tuvo sus dos clásicos en la Fase Argentina de esta Copa Sudamericana. En la ida empataron 0 a 0 en el Coloso. En el cotejo de vuelta, en el Gigante, Newell’s con empatar pasaba de fase por mejor ubicación en la tabla.

Pero ganó Central 1 a 0, con gol de Germán Rivarola, en un partido infartante que terminó con el arquero Juan Marcelo Ojeda con la pelota entre las piernas tras un taco de Santiago Silva, que hubiese significado la clasificación del equipo visitante.

El equipo de Ariel Cuffaro Russo formó con: Juan Ojeda; Ricardo Moreira, Ronald Raldes, Ramiro Fassi y Germán Rivarola; Paulo Ferrari, Diego Calgaro, Andrés Díaz (90’+2 Germán Leonforte) y Emiliano Papa; Pablo Vitti (73’ Mauro Monges) y Marco Ruben (86’ Damián Ledesma).

En el último lustro de esta década se jugaron diez partidos de los cuales hubo cuatro triunfos rojinegros, dos para los canallas y dos empates.

En el Apertura 2005, en el Parque, en un cotejo que Central iba ganando 1 a 0 con tanto de Germán Rivarola, de tiro libre; los rojinegros se impusieron por 2 a 1 con festejos de Ariel Ortega, de penal, y de Ezequiel Garay “con la espalda”. El otro clásico de la temporada 2005/06 terminó con el marcador en blanco en el Clausura 2006.

En 2006/07 se ganaron de locales. Durante el Apertura 2006 los auriazules, dirigidos por Néstor Gorosito, se impusieron 4 a 1 con tantos de Eduardo Coudet, Paulo Wanchope, Marco Ruben y Cristian González (penal). Carlos Araujo hizo el gol de Newell’s. Pero, en el Clausura 2007, los que se quedaron con los tres puntos fueron los rojinegros, ya que los de Pablo Marini se impusieron 1 a 0, con tanto del paraguayo Oscar Cardozo.

image

Durante la temporada 2007/08 se dio a la inversa. Ya que hubo triunfos visitantes. En el Apertura 2007 en el Parque, Central, con Carlos Ischia como DT, ganó 1 a 0 con grito del colombiano Martín Arzuaga, de penal. Y en el Gigante el que sonrió fue Newell’s, ya que elenco de Ricardo Caruso Lombardi ganó 1 a 0 en el Clausura 2008 con festejo de Santiago Salcedo, de penal.

El 2 de noviembre de 2008, en el Apertura 2008. Newell’s obtiene su último triunfo contra Central en el Coloso, al ganar 1 a 0. Rolando Schiavi, de penal, conquistó el tanto del triunfo para el conjunto de Fernando Gamboa.

Los últimos tres clásicos, antes del cuarto descenso de Central, que fue en la temporada 2009/10, culminaron en empates con goles: en el Clausura 2009 1-1 en Arroyito (Emilio Zelaya para el local y Mauro Formica para la visita); 2 a 2 en el Apertura 2009 en el Coloso (lo ganaba Central 2 a 0 con tantos de Diego Chitzoff y Gervasio Nuñez; y lo empató Newell’s con tantos de Joaquín Boghossian y Jorge Achucarro; y en el Clausura 2010 1 a 1 en el Gigante (Diego Braghieri para los auriazules y Schiavi, de penal, para los rojinegros).

Noticias relacionadas
Los jugadores de River sufren la agresión con gas pimienta en el clásico de hace diez años en La Bombonera.

Darío Herrera, el árbitro del clásico rosarino que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia

El clásico entre Central y Newells se jugará este sábado en el Gigante de Arroyito.

En Central se agotaron en una hora las entradas que quedaban disponibles

En 1992, la Lepra con un equipo alternativo, derrotó 1 a 0 a Central, con gol de Domizi.  

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

¿No hay dos sin tres?. Nacho Malcorra anotó dos goles en el clásico rosarino y va por más. 

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos

Ver comentarios

Las más leídas

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Lo último

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

El incidente se produjo este jueves a la madrugada y prácticamente no causó daños. La advertencia estaba escrita sobre un pedazo de cartón.

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste
Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro
Policiales

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis
La Ciudad

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Ovación
Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile
Ovación

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Newells y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

Newell's y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

Policiales
Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste
POLICIALES

Investigan amenaza con trasfondo sentimental detrás de un ataque incendiario en la zona oeste

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

La Ciudad
Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo
La Ciudad

Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario
Política

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol
Ovación

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar
economia

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería
Policiales

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas