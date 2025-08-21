Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

En 2002 Central volvió a ganarle el clásico a Newell’s como visitante luego de 22 años y en 2005 lo eliminaron de un torneo internacional.

La década de los 2000 tiene una historia 21 clásicos . Hubo 6 triunfos para Newell’s, 5 para Central y 10 empates. Pero los canallas se dieron el gusto de cortar una racha de 22 años sin ganarles a los rojinegros como visitantes y de eliminar a su eterno rival de la Copa Sudamericana.

El 27 de mayo de 2001 se jugó el primer derbi de este siglo por la fecha 17 del Clausura 2001. El partido se disputó en el Gigante de Arroyito y Newell’s venció 2 a 1 a Central, que puso un equipo alternativo debido a que estaba disputando las semifinales de la Copa Libertadores. Los tantos del equipo ganador fueron convertidos por Nicolás Pavlovich y Julio Saldaña, mientras que Fernando Pierucci anotó para Central.

Luego hicieron tablas en los dos partidos de la temporada 2001/02. En el Apertura 2001 igualaron 1 a 1 en el parque Independencia (Hernán Encina para Central y Nicolás Pavlovich para Newell’s), y en el Clausura 2002 0 a 0 en Arroyito.

Central cortó su historia negra en el Parque

Los auriazules, el 1º de setiembre de 2002, dejaron atrás una racha de 8.124 días sin ganar en tierra leprosa al vencer 2 a 0 a Newell’s con goles de Luciano Figueroa y Gustavo Arriola, en la sexta fecha del Apertura 2002. En total, fueron 26 partidos con 12 victorias leprosas y 14 empates. Hubo un cotejo, el 27 de noviembre de 1988, que AFA le dio por perdido el partido a los dos.

Al clásico siguiente, en el Clausura 2003, los canallas volvieron a ganar. Esta vez fue por 3 a 0 como local con tantos de Luciano Figueroa, Mariano Messera y César Delgado. Después hubo dos empates: 1 a 1 en el Coloso (Jairo Patiño para la Lepra y Leonardo Talamonti para los canallas) en el Clausura 2004 en Génova y Cordiviola.

El Apertura 2004 finalizó con una vuelta olímpica de Newell’s con Américo Rubén Gallego como técnico. En la segunda fecha, los rojinegros vencieron 1 a 0 a Central con tanto de Julián Maidana en el Gigante. Un triunfo que le dio un gran envión anímico.

Grito copero de los auriazules

En 1975, Central eliminó de la Copa Libertadores a Newell’s en lo que para los rojinegros su primera participación en este torneo. Treinta años después, en 2005, los canallas volvieron a dejar en el camino a los rojinegros de otro torneo internacional: la Copa Sudamericana, donde la Lepra jugó por primera vez ese año.

El derbi rosarino tuvo sus dos clásicos en la Fase Argentina de esta Copa Sudamericana. En la ida empataron 0 a 0 en el Coloso. En el cotejo de vuelta, en el Gigante, Newell’s con empatar pasaba de fase por mejor ubicación en la tabla.

Pero ganó Central 1 a 0, con gol de Germán Rivarola, en un partido infartante que terminó con el arquero Juan Marcelo Ojeda con la pelota entre las piernas tras un taco de Santiago Silva, que hubiese significado la clasificación del equipo visitante.

El equipo de Ariel Cuffaro Russo formó con: Juan Ojeda; Ricardo Moreira, Ronald Raldes, Ramiro Fassi y Germán Rivarola; Paulo Ferrari, Diego Calgaro, Andrés Díaz (90’+2 Germán Leonforte) y Emiliano Papa; Pablo Vitti (73’ Mauro Monges) y Marco Ruben (86’ Damián Ledesma).

En el último lustro de esta década se jugaron diez partidos de los cuales hubo cuatro triunfos rojinegros, dos para los canallas y dos empates.

En el Apertura 2005, en el Parque, en un cotejo que Central iba ganando 1 a 0 con tanto de Germán Rivarola, de tiro libre; los rojinegros se impusieron por 2 a 1 con festejos de Ariel Ortega, de penal, y de Ezequiel Garay “con la espalda”. El otro clásico de la temporada 2005/06 terminó con el marcador en blanco en el Clausura 2006.

En 2006/07 se ganaron de locales. Durante el Apertura 2006 los auriazules, dirigidos por Néstor Gorosito, se impusieron 4 a 1 con tantos de Eduardo Coudet, Paulo Wanchope, Marco Ruben y Cristian González (penal). Carlos Araujo hizo el gol de Newell’s. Pero, en el Clausura 2007, los que se quedaron con los tres puntos fueron los rojinegros, ya que los de Pablo Marini se impusieron 1 a 0, con tanto del paraguayo Oscar Cardozo.

image

Durante la temporada 2007/08 se dio a la inversa. Ya que hubo triunfos visitantes. En el Apertura 2007 en el Parque, Central, con Carlos Ischia como DT, ganó 1 a 0 con grito del colombiano Martín Arzuaga, de penal. Y en el Gigante el que sonrió fue Newell’s, ya que elenco de Ricardo Caruso Lombardi ganó 1 a 0 en el Clausura 2008 con festejo de Santiago Salcedo, de penal.

El 2 de noviembre de 2008, en el Apertura 2008. Newell’s obtiene su último triunfo contra Central en el Coloso, al ganar 1 a 0. Rolando Schiavi, de penal, conquistó el tanto del triunfo para el conjunto de Fernando Gamboa.

Los últimos tres clásicos, antes del cuarto descenso de Central, que fue en la temporada 2009/10, culminaron en empates con goles: en el Clausura 2009 1-1 en Arroyito (Emilio Zelaya para el local y Mauro Formica para la visita); 2 a 2 en el Apertura 2009 en el Coloso (lo ganaba Central 2 a 0 con tantos de Diego Chitzoff y Gervasio Nuñez; y lo empató Newell’s con tantos de Joaquín Boghossian y Jorge Achucarro; y en el Clausura 2010 1 a 1 en el Gigante (Diego Braghieri para los auriazules y Schiavi, de penal, para los rojinegros).