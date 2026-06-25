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México pasó con puntaje ideal y Sudáfrica se clasificó a los 16avos por primera vez en su historia

El conjunto azteca superó sin inconvenientes a República Checa para terminar primero en el grupo A, mientras que los sudafricanos dieron la nota con su triunfo frente a Corea del Sur

25 de junio 2026 · 08:32hs
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México se quedó con el duelo con tantos del lateral Mateo Chávez

México se quedó con el duelo con tantos del lateral Mateo Chávez, el delantero Julián Quiñones y el volante Álvaro Fidalgo.

La selección de México derrotó a República Checa por 3 a 0 en un encuentro en el que volvió a imponerse desde la efectividad, por la tercera fecha del grupo A del Mundial 2026, mientras que el que dio la sorpresa de la jornada fue Sudáfrica, que superó a Corea del Sur por 1 a 0 y se clasificó a la ronda de eliminación directa (dieciseisavos de final) de una Copa del Mundo por primera vez en su historia en el Mundial 2026.

En cuanto al conjunto azteca, se quedó con el duelo con tantos del lateral Mateo Chávez, el delantero Julián Quiñones y el volante Álvaro Fidalgo, a los 9, 16 y 49 minutos del segundo tiempo.

El triunfo sentenció una gran fase de grupos de México, que ya tenía el primer puesto asegurado, pero pudo concluir con puntaje perfecto y tres vallas invictas, mientras que el combinado checo quedó último, eliminado con un solo punto.

>>Leer más: Mundial 2026: jugadores con una infancia como refugiados y que cambiaron su vida

En 16avos de final, el seleccionado de camiseta verde se enfrentará con uno de los ocho mejores terceros, que puede salir del grupo C, E, F, H o I.

Sudáfrica dio el golpe y sorprendió

Sudáfrica protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Corea del Sur en la última fecha del grupo A y conseguir la clasificación a los 16avos de final, donde ya tiene rival confirmado: Canadá.

>>Leer más: Suiza se hizo fuerte ante Canadá y se quedó con el primer puesto del Grupo B

El conjunto africano se impuso gracias a un gol de Thapelo Maseko en el segundo tiempo, luego de un partido en el que explotó su principal virtud: la velocidad para salir de contraataque. Con este resultado, terminó segundo en la zona con cuatro puntos y enfrentará al seleccionado canadiense, dirigido por Jesse Marsch, el próximo domingo 28, a las 16 (hora argentina).

La derrota dejó a Corea del Sur en el tercer puesto del grupo, por lo que ahora deberá esperar la definición del resto de las zonas para conocer si logra avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.

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