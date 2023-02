Messi y Soledad Pastorutti, unidos en un "Brindis" eterno

La Pulga no deja de recordar esa alegría colectiva y publicó un video con imágenes del Mundial. Su beso a la Copa, los goles de sus compañeros y los suyos, los penales, la atajada del Dibu y acompañó todas las imágenes con la canción de la Sole.

"La canción de la Sole es significativa para nosotros. Nos hace sentir bien, son momentos especiales para nosotros", digo el capitán de la albiceleste en diálogo con Olé en una entrevista vía Twitch.

¿Qué dijo ella al enterarse?

"Es un gesto maravilloso, es una canción que con los años cada vez crece mas, me regalo a mi Afo Verde cuando cumplí 10 años de carrera (N.de la R. Afo Verde, CEO de Sony Music) él la compuso para mí y yo la grabé, nunca dimensioné todo lo que pasó después, con Maradona y con Messi. A Messi también tuve la oportunidad de conocerlo, en el 2019 cuando se presentó en Barcelona el Cirque du Soleil que homenajeaba la carrera del astro. Fue una cosa maravillosa, muy protocolar, había otros artistas. Vimos un partido y fuimos con mi marido y se hizo un coctel en el Barcelona. Después llegó Messi se hizo una foto grupal y después cada uno se quedaba dando vuelta. Cuando se fueron todos quedamos los argentinos y se armó una especie de peña muy linda donde cada uno cantaba un tema y ahí estuvimos conversando", contó.

Y luego agregó: "Messi se quedó hasta el final y yo le contaba que me gustaba la pesca y él me decía que también y fue una noche mágica. La música me ha dado momentos inolvidables y cuando cierro los ojos no lo puedo creer".

De hecho, en la tapa del disco de los diez años de su carrera, ella sed ve vistiendo una camiseta albiceleste del Mundial del 86 y ella cayó en la cuenta que la canción la conectó desde "siempre" con los grandes del fútbol.

La canción

Soledad Pastorutti | BRINDIS (con Diego Maradona)

"Seguir siguiendo al corazón/y coquetear con la intuición/seguir creciendo y esquivando las rutinas/seguir soñando en un rincón/seguir creyendo que hay un Dios/que me endereza de un tirón la puntería.

Siempre me voy detrás de lo que siento/cada tanto muero y aquí estoy/Tantos desiertos que crucé/tantos atajos esquivé/tantas batallas/que pintaron mis heridas

Tantos incendios provoqué/tantos fracasos me probé/que no me explico/cómo canto todavía.

Y es que siempre voy detrás de lo que siento/cada tanto muero y aquí estoy/Por esos días por venir/por este brindis para mí/por regalarle a la intuición/el alma mía.

Porque los días se nos van/quiero cantar hasta el final/por otra noche como esta/doy mi vida.

Tantos festejos resigné/tantos amigos extrañé/tantos domingos muy lejos/de mi familia.

Tantas almohadas conocí/tantas canciones me aprendí/que los recuerdos/me parecen de otras vidas.

Siempre me voy detrás de lo que siento/cada tanto muero y aquí estoy.

Tantas palizas esquivé/tantas traiciones me compré/tantos enojos/me hicieron mostrar los dientes.

Con mil abrazos me cuidé/con mil amores me curé/juntando heridas/sigo creyendo en la gente.

Siempre voy detrás de lo que siento/cada tanto muero, pero hoy no.

Por esos días por venir/por este brindis para mí/por regalarle a la intuición/el alma mía.

Porque los días se nos van/quiero cantar hasta el final/por otra noche como esta/doy mi vida

Y en esas noches de luna/donde los recuerdos son puñal/me abrazo a mi guitarra/y canto fuerte mis plegarias/y algo pasa, pero ya nada me hace llorar.

Yo me abrazo a mi guitarra/y canto fuerte mis plegarias/y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar.

Por esos días por venir/por este brindis para mí/por regalarle a la intuición/el alma mía.

Porque los días se nos van/quiero cantar hasta el final/por otra noche como esta/doy mi vida".