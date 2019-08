Messi no llegaría al debut

Lionel Messi se entrenó ayer acompañado de sus hijos Thiago y Mateo, pero no llegaría al debut del próximo viernes a las 16 ante Athletic de Bilbao, en el estadio San Mamés, en el debut por la liga española. Si bien aún no hay una información a ciencia cierta sobre si el rosarino estará en el debut del fin de semana, el entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, adelantó que si no está en óptimas condiciones no apurará su recuperación de la lesión en el sóleo de la pierna derecha que sufrió el lunes 5 de agosto: "Seguimos recuperando, hoy con dos compañeros de entrenamiento muy especiales", fue el mensaje que publicó ayer el crack en su cuenta de Instagram con una foto acompañado de sus hijos Thiago y Mateo, ambos con vestimenta de Barcelona.

Messi se recupera de la lesión en el sóleo de la pierna derecha en su primer entrenamiento con el plantel culé luego de un mes de vacaciones. La idea de Messi era llegar al primer partido oficial de la temporada, pero Valverde ya adelantó que será muy "difícil".