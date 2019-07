Medel siguió con las provocaciones, ahora en las redes sociales

Embed

"Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien", reza la cita que Gary Medel compartió en su historia de Instagram de Salvador Dalí."De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas", se agregó a la publicación. El futbolista chileno sumó un emoji que pide "prestar atención" al mensaje.