"Me siento más maduro", destacó Lema en su regreso al club

Puesta a punto. Cristian Lema entrenó ayer en Cardales. No apurarán los tiempos.

Cristian Lema ya gira en la órbita leprosa y está con el grupo que viajó a Buenos Aires para afrontar los ensayos de pretemporada ante Defensa y Justicia e Independiente, pero igualmente no sería apurado en cuanto a la exigencia futbolística. “Estoy muy contento de estar en Newell’s, creo que es una linda oportunidad para demostrar lo que crecí desde el día en que me fui del club. En su momento este club me abrió las puertas y ahí empezó mi carrera. La entidad ahora tiene objetivos muy importantes por cumplir”, expresó el zaguero.

“Cambié mucho desde mi primera etapa en el club. Creo que la experiencia hace al jugador, me siento muy bien y maduro”, dijo Lema, que jugó 11 cotejos en la primera leprosa (2 en el Apertura 2010 y 9 en el Clausura 2011).

Además reconoció que “trataré de adaptarme rápido, ponerme a punto junto a mis compañeros y acompañar al equipo desde el lugar donde me toque. Veo a Newell’s muy bien, con un cuerpo técnico que sabe lo que quiere. Hablé algunas cosas con el entrenador. El tiene muy claro lo que quiere así que para el jugador es más fácil entender, trataremos de afinar bien para arrancar el torneo de la mejor manera”.

Presencia en las dos áreas

“Cristian hoy es un jugador hecho. Llegó a Newell’s en 2010, cuando era un pibe y lo dirigí. Fue progresando en su carrera, es un defensor con mucha presencia en las dos áreas y le pega muy bien a la pelota. Tiene experiencia en Europa, estuvo en Portugal y después en Peñarol de Uruguay. Es un jugador muy importante para Newell’s, que dará mucha presencia y personalidad. Empuja desde el carácter. La elección de traerlo es muy buena”

Roberto Sensini, (Ex DT de Newell’s)