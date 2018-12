Maziero jugará en Paraguay

Agustín Maziero seguirá su carrera deportiva en el fútbol guaraní. El juvenil delantero de 21 años pasó ayer por la sede canalla de calle Mitre al 800 para sellar el préstamo sin cargo y con opción a las filas de River Plate. "Tomo este paso como algo muy bueno porque además lo necesitaba. La idea es cambiar de aire y sumar minutos de juego", le afirmó el punta a Ovación desde su casa en Luis Palacios, donde "pasaré las fiestas navideñas y el 3 de enero firmaré cuando llegue a Paraguay".

"Cuando me llamó el técnico y contó el proyecto que tiene en mente, la verdad es que me sorprendió y me gustó la idea de probar suerte en otro lado. Confío en hacer bien las cosas y crecer como jugador en pos de acumular experiencia dentro de una cancha, que es lo que me está faltando en estos momentos", remarcó Maziero.

Central está tratando de reubicar a varios pibes que por diversos motivos no puede darle rodaje en el primer equipo. Por eso cuando River hizo el pedido formal, las autoridades canallas no ofrecieron resistencia. "Esto es un inicio. La idea es sumar juego y experiencia. Luego se verá cómo seguirá todo. Pero por ahora debo concentrarme en hacer bien las cosas en River, que es un club que me demostró estar muy interesado desde el primer momento y por eso acepté este reto", concluyó Agustín.