Maxi Rodríguez, en alta definición por su futuro

¿Tiene todo arreglado para continuar en Peñarol? "No". ¿Va a regresar al Parque para retirarse con la camiseta de Newell's? "Aún no lo decidió". Dos consultas claves sobre la situación de Maximiliano Rodríguez, quien sigue analizando su situación y que mañana daría una respuesta de manera oficial con el fin de cerrar las versiones que oscilan sobre su futuro futbolístico. En el medio de todo esto, incluso reside la chance de que pueda decirle adiós al fútbol, aunque esa posibilidad es en menor escala porque aún le queda cierto resto para seguir en las canchas, al menos por seis meses.

Si hay algo concreto, al menos de acuerdo a las fuentes que consultó Ovación, es que "es falsa la versión que indica que acordó continuar en Peñarol". Por lo menos no lo decidió hasta el momento y esto no quiere decir que en las próximas horas determine seguir vistiendo la camiseta aurinegra. Tampoco informó a sus allegados si cumplirá el viejo sueño de siempre, el de retirarse con la casaca leprosa. Y en este aspecto reside un punto importante que tiene que ver con que la entidad "aún no tiene entrenador ni un proyecto definido para lo que vendrá en la segunda parte de la Superliga", en la que la Lepra tendrá que esforzarse para sumar puntos y engrosar el promedio del descenso con el fin de no tener ningún tipo de inconvenientes.

Hay una verdad insoslayable y que la Fiera la repitió hasta el hartazgo: el deseo de cerrar su carrera deportiva con la rojinegra. Y tiempo atrás le agregó el condimento extra de que deseaba hacerlo junto a sus primos, Denis (retornaría a Ñuls) y Alexis. Hoy la realidad leprosa no es simple, todo lo contrario, y lo que pretende es transitar los últimos meses de fútbol con tranquilidad. El panorama no pinta para eso por estos días y es lo que lo hace dudar sobre su futuro.

Dentro de todo este contexto también relatan los allegados a Maxi que "no le debe nada al club porque volvió cuando aún tenía varios años como para seguir en Europa, luchó para que no tuviera problemas con el descenso y hasta salió campeón. Por lo tanto, debe sentirse hecho desde este punto de vista y no está ante la obligación de regresar".

La Fiera se fue del Parque en julio del año pasado lleno de lágrimas. Y en ese momento "se sintió echado", por lo tanto no carga con la presión de volver a la entidad por última vez para decirle adiós al fútbol. Por supuesto que es el sueño que cobijó y conserva desde hace largo tiempo, aunque también dentro del análisis que hace es que "quiere irse bien, sin tener que sufrir conflictos de ninguna índole". Y la realidad indica que la entidad no transita por un clima de suma tranquilidad.

Maxi no se olvida de la manera en que se tuvo que ir. Por la puerta de atrás y llorando. Partió hacia Uruguay, donde se puso la camiseta de Peñarol y logró dos títulos. Fue la panacea que necesitaba a pesar de los dolores que le generó esa determinación.

La dirigencia ahora lo quiere repatriar y hace largo tiempo viene charlando para convencerlo de que regrese. Peñarol también aguarda por una respuesta al ofrecimiento de continuar en tierras uruguayas. La definición seguramente la tenga en mente, aunque no la dio a conocer y —según cuentan quienes lo conocen— "el viernes (mañana) sería el día en que informará lo que hará en 2019 (con 38 años)".





Todo ordenado con la familia

Hay un detalle que indicaría la idea de la Fiera de regresar a la ciudad y tiene que ver con sus hijas. De acuerdo a lo que este medio pudo averiguar, el jugador las anotó en un colegio de Funes.