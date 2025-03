Mateo Silvetti tras la victoria de Newell's: "Me gustó más el primer gol porque le di una linda rosca"

A la par de Mateo en el podio, estuvo Banega, quien le regaló dos asistencias para que pueda convertir por duplicado. "Es un honor jugar con Ever (Banega). Cuando la tiene sé que puede llegar un pase gol. Encima, en esta ocasión, fueron dos asistencias. Es un compañero muy importante, no solamente para mí, sino para todo el grupo. Es un referente tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre hablamos y jodemos", señaló.

A la hora de elegir entre uno u otro gol, se quedó con el de arranque de partido, por la gestación de la jugada pero también por la definición. "Me gustó más el gol de la apertura del marcador porque le pude dar de primera. Le di una linda rosca. Por suerte sirvió para ganar, estoy feliz. En el segundo gol, uno tiene que estar atento a eso, a poder ganar la posición, por suerte en esta ocasión salió", dijo,

Mateo Silvetti sobre Cristian Fabbiani

Según el Ogro, nunca pensó sacarle la titularidad al juvenil, y contó que lo uso a Silvetti de señuelo para que la prensa no sepa tan rápido el equipo. Entre risas, Silvetti avaló la teoría del técnico rojinegro "Puede ser, al principio parecía que no iba a jugar y después sí. Esto es fútbol, te puede tocar como no. Por suerte esta vez se me dio", concluyó.

"Desde Riestra que no hacía un doblete, la alegría es que se repitió. Teníamos que ganar para que el grupo retome la confianza, obviamente el gol para el delantero siempre es importante, pero acá lo fundamental es que sirvió para el equipo" confesó Toto dejando de lado la alegría individual por el festejo colectivo del plantel.

Finalizando la charla con Ovación, Mateo describió qué cosas le sorprendieron en el día a día de su nuevo técnico, Cristian Fabbiani "Es un entrenador que se fija mucho en lo humano, en el grupo. Llegó en un presente muy negativo para nosotros, hay que seguir sumando y hacerse fuerte de local", señaló.