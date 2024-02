Massei, el goleador de Central por el que los socios votaron para ver si lo vendían

Primera C: Córdoba recibe a Atlas y Argentino visita a Muñiz

Massei recién llegado al Gigante de Arroyito, donde no concurría desde hacía "algunos años", según contó.

Nota.JPG El anuncio de La Capital, en 1955, sobre la convocatoria del presidente Federico Flynn.

“Fue una decisión que tuvieron que votar los socios y nadie esperaba que fuera así y creo que los socios decidieron por lo importante que era la cifra que había ofrecido Inter”, dijo.

Y agregó: “Yo quería que gane el sí porque era una transferencia muy importante y tenía la posibilidad de irme a jugar a uno de los mejores equipos de Italia. En ese momento recuerdo que pensé «si pierdo esta oportunidad no sé si vendrá otra». Se decía que me querían River y Boca, pero cuando apareció lo de Inter fue otra cosa y yo me fui con mucho entusiasmo”.

Nota2.JPG La Capital anuncia el resultado de la votación de los socios, en la que triunfó el "sí". La venta se concretó.

Hoy Massei está radicado en La Spezia, Italia, aunque regresa seguido a Argentina, dependiendo del clima de un país y otro. Sus allegados comentaron que “hace seis meses y seis meses porque le escapa bastante al frío”. Lo cierto es que su estadía ahora en Argentina hizo que fuera invitado al Gigante, algo que hacía “varios años” que no ocurría. “La última vez que vine me regalaron una camiseta que tengo como recuerdo y es uno de los recuerdos más lindos que guardo del fútbol”, dijo.