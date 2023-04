Gerardo Martino contó los motivos que lo llevaron a rechazar la propuesta de Boca

"Creí que este no era el momento adecuado para mí. En este momento Boca necesitaba otro tipo de compromiso". Con esa frase, el entrenador Gerardo Martino fundamentó su decisión de no aceptar la propuesta que le formuló el club xeneize para que se hiciera cargo del plantel profesional.

Para completar la idea, el técnico completó: "Boca actualmente también está impactado por la política nacional, lo que requiere un cierto nivel de evaluación. Y luego estaba mi capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud en este momento. Después de un proceso exigente de cuatro años con México, mi análisis tenía que ser muy detallado. Una vez que aceptas un desafío como ese, no hay vuelta atrás. Creí que este no era el momento adecuado para mí. En este momento, Boca necesitaba otro tipo de compromiso", expresó Martino.

Se esperaba escuchar su palabra y qué era lo que tenía para decir luego de que una de las novelas del año no tuviese el mejor final, y la fundamentación llegó a través de una nota que realizó un medio extranjero. Algo a lo que el Tata también hizo referencia, ya que optó evitar el contacto con los medios argentinos, determinación que mantiene desde su salida de la selección argentina en 2016: "Respondo mensajes, pero no doy entrevistas en Argentina. No he dado una entrevista en Argentina en seis años, desde que dejé la selección, y no voy a hacer más".