Martínez: "Tenemos que empezar a demostrar de visitante"

Damián Martínez no pudo aguantar los 90 minutos ante Talleres, pero el parate le vino bien para ponerse a punto.

“A todos los equipos les cuesta fuera de casa. No sabemos todavía cómo vamos a jugar, pero en todas las canchas tratamos de dar el máximo y salir a ganar , pero el rival también juega. Si queremos dar el salto de calidad tenemos que empezar a demostrar de visitante”, destacó el Gitano en conferencia de prensa.

Martínez valoró el tiempo de trabajo que tuvo el equipo para ajustar algunos detalles, pero sobre todo en lo personal, ya que al último partido llegó con lo justo tras reponerse de una lesión. “Yo me siento bien y el grupo también está de esa forma” , afirmó el defensor, quien apuntó: “Sabemos que es un partido importante. Fue clave la victoria contra Talleres, pero tenemos que seguir creciendo y mejorando. Ellos se juegan cosas importantes, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, mostrar tranquilidad, paciencia y demostrara lo que hacemos de local. Sabemos que de visitante está nuestro déficit”.

Esa dualidad entre lo que el equipo produce en el Gigante de Arroyito y fuera de él fue uno de los temas en los que Martínez hizo hincapié. “El fútbol argentino es muy difícil porque todos se hacen fuerte de local. Nos está costando afuera, pero hay que cambiar la cabeza y salir a jugar como lo hacemos de local. Es un lindo momento para volver a ganar y meter dos triunfos seguidos, que es algo que no logramos hace mucho tiempo. Ojalá sea el puntapié inicial”.

“Colón es equipo con buenos jugadores y una idea definida, sabemos lo que están peleando y que no es fácil luchar por la permanencia, por eso tendremos que estar alerta. No tengo dudas de que va a ser un partido intenso”.

Martínez las pasó todas en Central, desde ser muy resistido hasta gozar del reconocimiento de parte de los hinchas. “Uno trabaja para que las cosas salgan bien, en la semana el técnico me da la confianza y yo trato de dar el máximo. Puede salir bien o mal, pero soy agradecido al club y al hincha, que me trata bien. Las críticas las tomo porque me sirven para seguir creciendo”, reflexionó.