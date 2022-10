Martín Palermo: "El presidente de Newell's me dijo que al final del torneo va a decidir"

El propio ex jugador contó que mantuvo una reunión con el titular leproso, Ignacio Astore, y que Newell's es una de las opciones que tiene sobre la mesa. "Durante este tiempo de mi salida de Aldosivi hasta el día de hoy, cerca del final del torneo, surgieron algunas chances de trabajo. Me tomé este tiempo para saber de la transición por el Mundial y no quería agarrar sobre el final de un campeonato. Esta chance de que no haya entrenadores es una posibilidad para poder dirigir", indicó el entrenador en una entrevista en La Red Buenos Aires.