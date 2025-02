Mariano Soso ensayó con Cocoliso González en la delantera de Newell's para el clásico

Lo que no parece haber ninguna duda es que Soso ya tiene elegido el centrodelantero para enfrentar a Central y ese será Carlos González. Cocoliso dejó una muy buena impresión en los minutos que jugó ante Defensa y Justicia, no sólo por el gol anulado sino por cómo se paró de 9, y es una carta más que importante teniendo en cuenta, además, que el rival no lo tiene en la mira ya que nunca jugó en el fútbol argentino hasta esos minutos ante el Halcón.