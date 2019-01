El delantero Marco Ruben dio una conferencia de prensa para despedirse de Rosario Central, antes del viajar a Curitiba para sumarse a Atlético Paranaense. "Me parecía que era lo correcto para mí y para Central", sostuvo.

"Es muy gratificante llegar a este final de etapa y haber vivido tantas cosas en estos cuatro años, es muy lindo que se reconozca", agradeció Ruben los elogios del presidente, Rodolfo Di Pollina, y vice de Central, Ricardo Carloni, y destacó que tuvo tiempo de hablar con sus compañeros y despedirse de todos, además de afirmar que buscaba "un cambio de aire" porque necesita "estar al ciento por ciento" para el club y sentía que "no estaba rindiendo" como él pretendía.

"Es una nueva etapa, el fin de quizás la más importante de mi carrera, y sentí que este paso se tenía que dar. Quiero mirar para adelante, seguir siendo mejor como persona y como futbolista y es un paso importantísimo pero muy difícil, por lo que significa dejar mi club", sentenció el delantero, quien destacó: "La dirigencia me acompañó, entre las dos partes buscamos la mejor opción para el club. Fue muy charlado y muy consentido por las dos partes".



Ruben dijo que como futbolista quiere "estar bien, al ciento por ciento. Si no estoy así no me gusta. Hace un tiempito ya perdí bastantes cosas, por diferentes motivos que no creo que valga la pena mencionar, hace seis meses empecé a notar que no estaba rindiendo al ciento por ciento, como yo pretendía y por eso planteé un cambio de aire".

Destacó que "gracias a Dios" su transferencia no se dio entonces. "Estos seis meses fueron muy importantes en mi carrera y en el club", argumentó.

Salir campeón fue un desahogo hermoso, fue increíble darle de una vez por todas esa alegría a la gente y a nosotros mismos".

Dijo que se sentía "un poco agotado de esta etapa, muchas cosas vividas, todo tipo de emociones. Y terminé tomando esta decisión porque me parecía que era lo correcto para mí y para Central".

Sobre un eventual regreso, destacó: "No puedo pensar en volver cuando me estoy yendo del equipo. Por supuesto que Central para mí va a ser siempre la mejor opción, la primera, pero hoy empieza una nueva etapa y tengo que brindarme al ciento por ciento como persona y como profesional para Atlético Paranense. El tiempo dirá si puedo volver a Central, si me siento bien como jugador y si puedo brindarle al club el ciento por ciento".

marco1.jpg Marco manifestó sentirse "agotado" en Central. Foto: Leo Vincenti / La Capital



"Como hincha siempre pretendí que todos los jugadores que vienen a Central estén bien y dejen todo en la cancha, que jueguen plenos, al ciento por ciento. Yo ahora tengo la ilusión de reencontrarme con mis mejores épocas", sostuvo.

También sentenció que va a "extrañar todo" de Central. "Es que esto ya lo viví. Me fui a los veinte años, era una etapa totalmente distinta de mi vida pero extrañé muchísimo, hasta que aprendí a vivir lejos de casa, de la familia, de Central".

"Es un desafío, creo que esto es lo mejor para todas las partes", indicó, y repasó algunos de los instantes que se lleva guardados en la memoria. "Hubo muchos momentos lindos y otros no tan lindos pero todos dejaron algo, no solamente las alegrías te mueven, cuando uno pierde y está triste se fortalece mucho más".

"Salir campeón fue un desahogo hermoso, fue increíble darle de una vez por todas esa alegría a la gente y a nosotros mismos, pero si no ganábamos la gente iba a seguir estando, iba a seguir siendo hincha de Central, sintiendo lo mismo", concluyó.